Reggio, la Commissione Pari opportunità vota a favore dei diritti palestinesi

11 voti a favore e 7 astenuti per la risoluzione pro-Palestina: Reggio Calabria sollecita Governo e Parlamento a tutelare i diritti della popolazione palestinese

Nella seduta dell’8 di gennaio dell’ottava commissione consiliare (Pari opportunità, pace, diritti umani, relazioni internazionali, immigrazione), presieduta dal consigliere comunale Filippo Quartuccio, è stato approvato un documento (11 voti a favore e 7 astenuti) a sostegno dei diritti della popolazione palestinese.

Attraverso lo stesso, il Comune di Reggio Calabria chiede al Governo ed al Parlamento italiano di:

Riconoscere lo Stato di Palestina secondo gli Accordi di Oslo del 1993. Sollecitare la liberazione di tutti gli ostaggi israeliani e dei prigionieri civili palestinesi detenuti senza un giusto processo. Agire in sede ONU per un immediato riconoscimento dello Stato di Palestina come membro a pieno titolo delle Nazioni Unite, per permettere alla Palestina e a Israele di negoziare direttamente in condizioni di pari autorevolezza, legittimità e piena sovranità. Impiegare tutti gli strumenti politici, diplomatici e di Diritto Internazionale per fermare la colonizzazione e l’annessione dei Territori Occupati Palestinesi. Sollecitare la richiesta del “cessate il fuoco” a Gaza e la fine dell’apartheid dei Palestinesi in Cisgiordania. Richiedere il concreto soccorso della popolazione civile di Gaza e l’attivazione di una protezione internazionale della popolazione palestinese.

Leggi anche Vengono inoltre impegnati Sindaco e Giunta: A farsi interpreti di tali istanze e ad attivarsi, eventualmente anche con altri Comuni e Amministrazioni, per un’azione di sensibilizzazione delle comunità locali e delle rappresentanze politiche parlamentari per una politica di pace.

A dare massima diffusione della presente risoluzione alla cittadinanza e alle associazioni, e ad inoltrarlo: al Presidente del Parlamento Europeo; al Presidente della Repubblica Italiana; al Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana; al Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale della Repubblica italiana; al Presidente del Senato della Repubblica italiana; al Presidente della Camera dei deputati della Repubblica italiana; ai Presidenti dei Gruppi Parlamentari; al Presidente della Regione Calabria, al Presidente del Consiglio della Regione Calabria.

Contenuto della risoluzione e azioni richieste

Il documento approvato dall’ottava commissione consiliare rappresenta un impegno formale a sostegno della popolazione palestinese e individua una serie di azioni concrete da porre in essere a livello nazionale ed internazionale. Tra queste, la richiesta al Governo e al Parlamento di riconoscere lo Stato di Palestina e di attivarsi in sede ONU per dotarlo di pieno status.

In parallelo, il Consiglio comunale sollecita la liberazione degli ostaggi israeliani, dei prigionieri civili palestinesi e un cessate il fuoco immediato nella Striscia di Gaza, nonché la fine delle politiche di occupazione e delle annessioni nei Territori Palestinesi.

Impegno di Sindaco e Giunta

Il Sindaco e la Giunta vengono incaricati di promuovere queste istanze e di coinvolgere altre Amministrazioni per sensibilizzare opinione pubblica e parlamentari. Il documento, infine, dovrà essere inoltrato alle più alte cariche istituzionali italiane, così come ai Presidenti dei Gruppi Parlamentari e ai vertici regionali.