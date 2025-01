Lido Comunale, Soprintendenza e Comune al lavoro. Avviato il project financing per Torre Nervi

Palazzo San Giorgio, convocata quest’oggi la IX commissione per il controllo degli atti amministrativi dei lavori al Lido Comunale di Reggio Calabria. L’architetto Bruno Doldo dell’ufficio lavori pubblici del Comune ha relazionato sullo stato attuale dei cantieri.

L’architetto Doldo ha fatto chiarezza sui fondi e gli investimenti utilizzati per il recupero del Lido:

“I lavori sono iniziati nel 2022 con 1,5 milioni di fondi React-EU con un progetto che prevedeva la ristrutturazione di 92 cabine e dei servizi igienici dopo l’ingresso del Lido, già realizzato e collaudato. Successivamente un altro finanziamento di due milioni del Ministero della Cultura gestito dalla Soprintendenza per intervenire sui primi due blocchi e mezzo, che poco prima delle feste natalizie ha avuto l’aggiudicazione alla ditta tramite una gara con Invitalia. Con il titolare della ditta faremo un sopralluogo congiunto in modo che i lavori tra i diversi cantieri non abbiano interferenze durante i lavori”. Leggi anche

Nuovi finanziamenti e fasi di gara

“Per l’ultimo finanziamento di 3 milioni di euro – l’emendamento Cannizzaro – gestito dal Comune abbiamo preso i pareri della Soprintendenza per dare continuità al progetto e abbiamo proceduto con uno studio di fattibilità tecnico-economico, verificato il progetto e siamo nella fase di approvazione. La ditta che vince dovrà redigere il progetto esecutivo, che una volta approvato vedrà la realizzazione delle opere. Per la scelta delle ditte abbiamo già fatto un avviso, che dovrebbe scadere entro il 17 gennaio, con l’invito alla partecipazione alle varie imprese che devono rispettare gli stessi requisiti richiesti dalla Soprintendenza per effettuare degli interventi su immobili vincolati come nel caso del Lido. Stiamo già preparando gli atti della gara successiva, pensiamo entro metà febbraio di procedere con la pubblicazione”.

“Nel primo progetto della Soprintendenza era prevista anche la riqualificazione della Torre per dei costi stimati in cinque milioni di euro. Tenuto conto che nessuno dei finanziamenti copriva questo intervento, si è deciso di recuperare le cabine a nord e a sud di Torre Nervi. È in corso già da tempo un’altra procedura di project financing all’interno del quale rientra il recupero della Torre e delle cabine lato sud che la Soprintendenza non riesce a realizzare, con il collegamento della passeggiata sopra le cabine con la parte bassa del Lungomare. I portatori di handicap potranno accedere a tutte le aree del Lido, tranne a quella superiore raggiungibile con delle scale, e alcune cabine saranno destinate a loro e alle loro particolari esigenze”. Il project financing per Torre Nervi

“Ci sono due soggetti privati che non hanno ancora avanzato nessuna proposta ma hanno chiesto i progetti già redatti e gli atti per capire quale sia il loro eventuale intervento. Il soggetto privato dovrà completare tutte le opere affinché il Lido sia fruibile in toto, e dovrà garantire la gestione delle cabine, di Torre Nervi e delle aree esterne”.

Conclusione e prospettive di consegna