Reggio, Danisi (Ance Giovani) in Commissione Ambiente: ‘Conto Termico 3.0 leva strategica per le PA’

Si è svolta presso la sala commissioni di Palazzo San Giorgio l’audizione in Commissione Ambiente del Comune di Reggio Calabria del dott. Francesco Danisi, neo presidente di ANCE Giovani Reggio Calabria (Associazione Nazionale Costruttori Edili). L’audizione, richiesta dal Gruppo RED, su istanza dell’avvocato Antonino Castorina e convocata con tempestività dal presidente della Commissione Ambiente Giuseppe Nocera, ha avuto all’odg l’approfondimento della tematica relativa alle potenzialità del nuovo Conto Termico 3.0, individuato come uno strumento decisivo per la modernizzazione del patrimonio pubblico e per la riduzione dei costi energetici, in particolare nei Comuni del Sud Italia.

Nel corso del suo intervento, il presidente di ANCE Giovani Francesco Danisi ha sottolineato come il Conto Termico 3.0 non rappresenti un semplice bonus ma una vera e propria leva strategica per le Pubbliche Amministrazioni. La misura prevede uno stanziamento complessivo di 900 milioni di euro annui, di cui 400 milioni riservati alle PA, con una copertura fino al 100 per cento degli interventi anche per i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, purché si tratti di edifici scolastici o strutture sanitarie. Durante l’esposizione, Danisi ha inoltre precisato che il Conto Termico non opera attraverso il meccanismo delle detrazioni fiscali, ma come incentivo a fondo perduto gestito dal GSE – Gestore dei Servizi Energetici, consentendo la riqualificazione e l’efficientamento energetico di edifici pubblici.

Ampio l’interesse manifestato dai componenti della Commissione nel corso del dibattito. In chiusura dei lavori, il presidente Giuseppe Nocera ha comunicato l’intenzione di riconvocare una nuova seduta della Commissione Ambiente alla presenza del direttore generale dell’Ente, dei dirigenti competenti e dello stesso dott. Francesco Danisi; anche alla luce degli stimoli emersi durante il confronto da parte del consigliere Giuseppe Giordano, dei capigruppo Antonino Castorina e Giuseppe Marino nonché del vicesindaco Carmelo Versace. I consiglieri del Gruppo RED Castorina e Versace hanno infine spiegato che:

L’obiettivo è quello di verificare la concreta percorribilità, da parte del Comune più grande e rappresentativo della Calabria, di interventi di efficienza energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili, cogliendo appieno le opportunità offerte dal Conto Termico 3.0.