Reggio Calabria, conclusi i lavori vicino Piazza Italia – FOTO

I lavori al manto stradale in via Cattolica dei Greci sono ripartiti e si sono conclusi. Le foto

Si sono conclusi, finalmente, nei giorni scorsi i lavori al manto stradale in Via Cattolica dei Greci. Da mesi, nel tratto stradale che collega Piazza Italia a Via Aschenez, a pochi metri da Palazzo San Giorgio, i lavori erano stati interrotti.

A seguito della segnalazione fatta da CityNow, i lavori sono ripartiti e si sono conclusi. Tutto era nato da un intervento alla rete fognaria realizzato da Idroreghion nei mesi scorsi, lavoro che aveva richiesto di scoprire il basolato sottostante.

Completato l’intervento, la società (come da protocollo in questi casi) stava predisponendo la copertura quando è arrivato l’alt della Sovrintendenza.

Stop dovuto dalla volontà di mantenere i sampietrini al posto del manto stradale precedente, allargando inoltre l’intervento sino all’inizio della via, quando si interseca con il Corso Garibaldi.

Per il momento però, si è preferito procedere con la semplice posa dell’asfalto, rinviando al futuro il possibile ripristino dei sampietrini.