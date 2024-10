Reggio Calabria,  concorso pubblico per infermieri

Concorso pubblico per infermieri all’Ospedale Grande Metropolitano di Reggio Calabria. Con delibera del Direttore Generale n. 699 del 29/12/2017 si indice concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di sette posti di Infermiere di cui tre riservati. La riserva del 50% è in favore del personale in servizio a tempo determinato.

In attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Il documento ufficiale della delibera.