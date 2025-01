Reggio, prevenzione e affettività fra i banchi di scuola: incontro tra Consultorio e Istituto Araniti

Sensibilizzare all’affettività e fare prevenzione. Sono stati questi i temi trattati nel corso dell’incontro dell’equipe del Consultorio Bro attivo di via Padova all’istituto superiore Araniti, diretto da Costanza Araniti. L’ostetrica Angela Suni e la psicologa Monia Siclari hanno incontrato gli studenti nell’aula Magna della scuola per informare i giovani sull’importanza della prevenzione in tema di sessualità e sulla possibilità di poter accedere gratuitamente ai consultori per ricevere supporto ed effettuare visite.

“I consultori sono una donazione del sistema sanitario nazionale che offrono servizi gratuiti a tutela e sostegno delle famiglie e dove sono presenti competenze multidisciplinari. Sono stati istituiti nel 1975 con la legge 405 e sono gestiti dall’ASP – ha spiegato in apertura l’ostetrica Suni – i servizi offerti non necessitano di esibizione di impegnativa e possono accedere gli adolescenti a partire dai 14 anni senza essere accompagnati. Presso il consultorio Gebbione è attivo lo sportello giovani per due martedì al mese. La nostra equipe vuole entrare nelle scuole per parlare agli adolescenti di responsabilità, prevenzione, contraccezione, importanza della vaccinazione HPV. Ma, soprattutto trasmettere ai ragazzi l’amore e il rispetto del loro corpo e di quello degli altri. L’educazione affettiva e sessuale aiuta a preparare i giovani ad affrontare le fasi evolutive del ciclo di vita, contribuisce allo sviluppo della personalità e della capacità di autodeterminazione. Lo sviluppo di competenze relazionali efficaci è centrale per la vita sessuale di una persona ed è ampiamente influenzato dalla sua storia personale.”

La rete dei consultori e l’importanza della consapevolezza

Sul territorio è prevista la disposizione di un consultorio ogni 20.000 abitanti. A Reggio, attualmente oltre al consultorio di via Padova, sono presenti i consultori di Gebbione e Gallico. A coordinare le attività dei consultori sono il dott. Alvaro e il direttore generale la dott.ssa Di Furia.