Reggio, convocato il Consiglio Comunale: 22 i punti all'ordine del giorno

Il Comune di Reggio Calabria ha annunciato la convocazione di una seduta straordinaria del Consiglio Comunale, che si terrà il giorno 13 luglio 2024, alle ore 9:00, presso la sala consiliare “Pietro Battaglia” di Palazzo San Giorgio. Nel caso in cui la seduta andasse deserta per mancanza del numero legale, è prevista una seconda convocazione il 15 luglio 2024 alla stessa ora.

Punti all’Ordine del Giorno

Durante questa importante sessione, saranno discussi e deliberati i seguenti punti all’ordine del giorno:

1. Approvazione dell’aggiornamento per il biennio 2024/2025 del piano economico finanziario 2022¬2025, del servizio di gestione dei rifiuti urbani del comune di reggio calabria al sensi del metodo tariffario rifiuti di cui all’art. 7, punto 7.3, lett. B), della delibera 363/2021/r/rif dell’autorita’ di regolazione energia reti. Ambiente (arera). Approvazione tariffe tari anno 2024;

2. Approvazione regolamento “contratti di partenariato sociale ex art. 201 del d.lgs 36/2023”;

3. Regolamento per il riconoscimento di agevolazioni sui tributi locali in favore delle vittime di racket, estorsione ed usura;

4. Ratifica delle delibere di giunta comunale n. 85 del 23/05/2024, n. 106 del 07/06/2024, n. 114 del 27106/2024, ai sensi dell’art. 175 comma 4 del d. Lgs n. 267/2000 – approvazione;

5. Modifica ed integrazione del regolamento del corpo di polizia locale di Reggio Calabria per adeguamento alla normativa regionale in materia di conferimento dei simboli distintivi di grado ei) alle ulteriori recenti disposizioni normative e contrattuali;

6. Riconoscimento legittimità’ del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza del giudice di pace n. 1216/2018, ci1e vende l’ente e l’agenzia delle entrate riscossione condannati in via solidale al pagamento delle spese processuali in favore dell’erario, sussistendo provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio in favore della parte vittoriosa, il cui pagamento e’ stato intimato dall’agenzia delle entrate-riscossione, su incarico del ministero della giustizia – ufficio del giudice di pace di reggio calabria, con cartella di pagamento n. 09720230052361358001, relativa a ruolo emesso da equitalia giustizia s.p.a.;

7. Riconoscimento legittimità’ debito fuori bilancio derivante da titoli esecutivi notificati nel mese di febbraio 2023;

8. Riconoscimento legittimità’ debito fuori bilancio derivante da titoli esecutivi notificati nel mese di marzo 2023;

9. Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio scaturenti da titoli esecutivi notificati nei mesi di settembre/ottobre 2023;

10. Riconoscimento legittimità’ debiti fuori bilancio scaturenti da titoli esecutivi notificati nei mesi di novembre/dicembre 2023;

11. Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio scaturenti 1)2,-k titoli esecutivi notificati nel mese 1)1 gennaio 2024;

12. Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio scaturenti da titoli esecutivi notificati nel mese di febbraio 2024;

13. Riconoscimento legittimita’ debiti fuori bilancio derivanti da titoli esecutivi notificati nel mese di aprile 2024;

14. sentenza del tribunale amministrativo regionale n. 652 del 2021 a favore del sig. Accardo vincenzo;

15. Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi ex art. 194 lett. A) t.u.e.l. Verbale di conciliazione 4136/2022 a favore di catalano giuseppe + altri;

16. Riconoscimento debiti fuori bilancio ex art. 194 comma i lettera a) t.u.e.l. – avv. Vazzana antonella;

17. Riconoscimento debiti fuori bilancio ex art. 194 comma i lettera e) t.u.e.l. – parcelle componenti del collegio di difesa;

18. Riconoscimento debiti fuori bilancio ex art. 194 comma i lettera e) t.u.e.l. – parcelle componenti del collegio di difesa;

19. Sentenza riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 lett. A) t.u.e.l. Del d. Lgs. 267/2000. Masciana’ Teresa Anna/ditta lni recording studio;

20. Lavori di “allargamento sede stradale vico Chiantella via spirito santo in reggio calabria – cup: 1134e24000010001” – approvazione progetto di fattibilita’ tecnica economica comportante variante ai soli fini urbanistici, apposizione del ‘vincolo preordinato all’esproprio e contestuale dichiarazione di pubblica utilita’ (art.l1 ii, 16 e 19, d.p.r. 327/2001);

21. Partecipazione dell’amministrazione comunale di reggio calabria al capitale sociale di so.ri.cal s.p.a., gestore unico del servizio idrico integrato;

22. Adesione del comune di reggio calabria al nuovo “patto dei sindaci europa – rafforzamento degli interventi per un’europa piu’ equa e neutrale dal punto di vista climatico”.