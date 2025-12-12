Referendum giustizia, a Reggio nasce il comitato per il no. Lombardo: ‘Obiettivo arginare le fake news’
I componenti del comitato
12 Dicembre 2025 - 16:57 | Comunicato Stampa
Anche a Reggio Calabria, sull’onda di analoghe e numerose iniziative in corso nelle principali città italiane, nasce il Coordinamento territoriale del Comitato a difesa della Costituzione per il NO al referendum.
L’iniziativa verrà ufficialmente presentata alla cittadinanza, insieme alle prime iniziative in programma, martedì 16 dicembre alle ore 17:30 a Palazzo Sarlo, presso la sala conferenze del Dipartimento di Giurisprudenza Economia e Scienze Umane dell’Università Mediterranea.
Perché il NO alla Riforma Costituzionale della Giustizia
“La nascita del coordinamento territoriale reggino per il NO alla riforma costituzionale della giustizia è solo il punto di arrivo di una serie di riflessioni che molti colleghi, e in particolar modo i più giovani, stanno maturando in senso sempre più critico verso una riforma che mira in realtà ad obiettivi molto diversi da quelli sbandierati – ha affermato il coordinatore Giuseppe Lombardo, già procuratore aggiunto presso la procura della repubblica di Reggio Calabria, affermando poi che il nostro obiettivo è però quello di uscire dalle aule di tribunale e coinvolgere la società civile, cercando di arginare i luoghi comuni e le fake news che stanno dando a chi voterà ai referendum una rappresentazione falsata della realtà”.
I componenti del Coordinamento territoriale reggino
Gli altri componenti del coordinamento territoriale sono:
- Antonella Stilo, presidente della seconda sezione civile del tribunale di Reggio Calabria
- Letterio De Domenico, pubblico ministero presso il tribunale di Palmi, cui è stato affidato anche il ruolo di vicecoordinatore
- Chiara Greco, sostituta procuratrice presso il tribunale di Reggio Calabria
- Antonio Salvati, giudice del lavoro presso lo stesso tribunale reggino.
Sono poi stati nominati collaboratori esterni:
- Cristiana Maria De Pasquale, giudice civile presso il tribunale di Reggio Calabria
- Davide Lucisano
- Marika Mastrapasqua
- Giulia Scavello della Procura della Repubblica reggina.