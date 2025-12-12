City Now

In Evidenza

Referendum giustizia, a Reggio nasce il comitato per il no. Lombardo: ‘Obiettivo arginare le fake news’

I componenti del comitato

12 Dicembre 2025 - 16:57 | Comunicato Stampa

procuratore giuseppe lombardo

Anche a Reggio Calabria, sull’onda di analoghe e numerose iniziative in corso nelle principali città italiane, nasce il Coordinamento territoriale del Comitato a difesa della Costituzione per il NO al referendum.

L’iniziativa verrà ufficialmente presentata alla cittadinanza, insieme alle prime iniziative in programma, martedì 16 dicembre alle ore 17:30 a Palazzo Sarlo, presso la sala conferenze del Dipartimento di Giurisprudenza Economia e Scienze Umane dell’Università Mediterranea.

Perché il NO alla Riforma Costituzionale della Giustizia

“La nascita del coordinamento territoriale reggino per il NO alla riforma costituzionale della giustizia è solo il punto di arrivo di una serie di riflessioni che molti colleghi, e in particolar modo i più giovani, stanno maturando in senso sempre più critico verso una riforma che mira in realtà ad obiettivi molto diversi da quelli sbandierati – ha affermato il coordinatore Giuseppe Lombardo, già procuratore aggiunto presso la procura della repubblica di Reggio Calabria, affermando poi che il nostro obiettivo è però quello di uscire dalle aule di tribunale e coinvolgere la società civile, cercando di arginare i luoghi comuni e le fake news che stanno dando a chi voterà ai referendum una rappresentazione falsata della realtà”.

I componenti del Coordinamento territoriale reggino

Gli altri componenti del coordinamento territoriale sono:

  • Antonella Stilo, presidente della seconda sezione civile del tribunale di Reggio Calabria
  • Letterio De Domenico, pubblico ministero presso il tribunale di Palmi, cui è stato affidato anche il ruolo di vicecoordinatore
  • Chiara Greco, sostituta procuratrice presso il tribunale di Reggio Calabria
  • Antonio Salvati, giudice del lavoro presso lo stesso tribunale reggino.

Sono poi stati nominati collaboratori esterni:

  • Cristiana Maria De Pasquale, giudice civile presso il tribunale di Reggio Calabria
  • Davide Lucisano
  • Marika Mastrapasqua
  • Giulia Scavello della Procura della Repubblica reggina.

