Tragedia sfiorata a Reggio: due alberi crollano in via Sbarre Inferiori

Paura a Reggio Calabria, in via Sbarre Inferiori, dove due alberi sono improvvisamente crollati occupando carreggiata e marciapiede. Le immagini mostrano tronchi e rami adagiati sulle auto in sosta e la strada bloccata. Solo per caso non si registrano feriti.

Da tempo si raccoglie il malcontento dei residenti, costretti a convivere con alberature vecchie o malmesse e con interventi di manutenzione percepiti come insufficienti.

Il crollo di oggi non è un episodio isolato: in città si sono già verificati cedimenti di rami e alberi in diverse zone, soprattutto dopo piogge e raffiche di vento. Un campanello d’allarme che si ripete e che rende urgente un monitoraggio straordinario del patrimonio arboreo, a maggior ragione dopo la tragedia verificatasi in passato con la morte di un cittadino, colpito da un albero.

Residenti e comitati chiedono all’amministrazione comunale un piano chiaro con tempi, responsabilità e aggiornamenti pubblici sugli interventi di manutenzione.