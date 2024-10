“Reggio Calabria Day”, la scrittrice Katia Colica eccellenza della città

La quattordicesima edizione del Premio Nazionale “Reggio Calabria Day” si è svolta in una sala gremita dello storico Palazzo della Camera di Commercio di Reggio Calabria. Nato dall’ingegno e dalla fantasia del Presidente Pino Tripodi, coadiuvato dallo staff dell’Associazione Pro-Loco città di Reggio Calabria, il premio vuole conferire un prestigioso riconoscimento alle eccellenze cittadine che hanno contribuito per far crescere l’immagine, lo sviluppo economico e culturale di tutta la città metropolitana di Reggio Calabria.

Tra le eccellenze dell’edizione 2017, alla presenza del Presidente della camera di Commercio Ninni Tramontana, del sindaco di Bova Santo Casile, del consigliere del Comune di Reggio Calabria Antonino Mileto e premiata per mano del sindaco di S. Stefano d’Aspromonte Francesco Malara, anche la scrittrice, drammaturga e giornalista Katia Colica, professionista della letteratura riconosciuta in tutta la nazione con le sue opere di grande qualità. Le motivazioni manifestano la scelta “In riconoscimento della sua figura come esponente letteraria rappresentativa del territorio grazie all’opera narrativa, drammaturgica, poetica e comunicativa espressa con sensibilità e creatività”.

Reduce dal successo del testo teatrale Un altro metro ancora – Monologo sul bordo della vita, pubblicato a cura di Città del Sole Edizioni e messo in scena da SpazioTeatro, ha pubblicato il romanzo Lo spazio adesso, la silloge Parole rubate ai sassi e i libri reportage Ancora una scusa per restare – Storie di ordinaria invisibilità in una notte metropolitana e Il tacco di Dio. Ha contribuito all’antologia poetica Saper leggere il libro del mondo – Volume II, pubblicata a cura della Fondazione De Andrè e ha pubblicato Col mare dentro per un’antologia di Oscar Mondadori.

Ha una rubrica fissa, “Briciole per i passeri” in Sdiario di Barbara Garlaschelli. Dal 2002 conduce delle ricerche sulle dinamiche urbane per il centro studi Club Ausonia. È socia fondatrice di Adexo e gestisce i rapporti con i media per numerosi eventi e manifestazioni nazionali e internazionali. È, inoltre, web content manager, digital pr, correttrice bozze, editor e ghost writer per aziende, associazioni e case editrici che si avvalgono di consulenze esterne. È docente dei corsi di scrittura “Fiction”, “Redattore per casa editrice” e di alcuni moduli dedicati alla comunicazione, alla scrittura digitale e alla revisione testi. Notevole la soddisfazione del Presidente Pino Tripodi che anche quest’anno si è fatto portavoce per tutta la città nel mettere in luce quelle eccellenze che con le loro opere si sono distinte e tengono alto il nome di Reggio Calabria in tutta Italia. L’Associazione Proloco Città di Reggio Calabria, infatti, nasce per contribuire alla promozione turistica della città di Reggio Calabria, supportando le amministrazioni locali nell’organizzazione del turismo e dell’intrattenimento con l’obiettivo primario dello sviluppo turistico locale e provinciale. Essa è costituita da un gruppo di persone qualificate che si occupano,attraverso definiti staff organizzativi e operativi divisi settorialmente, di tutto quanto concerne lo sviluppo creativo e le sinergie da mettere in pratica per la creazione e la gestione del flusso turistico.

“Il nostro lavoro relativo al riconoscimento delle eccellenze reggine è gratificante e mira a sottolineare quanto questi illustri concittadini abbiano partecipato alla crescita di tutta la città metropolitana di Reggio Calabria emergendo sul piano nazionale” ha dichiarato Pino Tripodi, Presidente e ideatore del Prestigioso Premio.