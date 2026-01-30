Reggio, Naccari sull’era Falcomatà: ‘Il mio giudizio? Piena sufficienza’ – VIDEO

"Dobbiamo avere l'onestà intellettuale e fare mente locale su come era la città allora e come è adesso", il voto e il giudizio dell'ex consigliere e assessore regionale sull'amministrazione Falcomatà

“E’ stata una parentesi piuttosto lunga. La città era oggettivamente in ginocchio, oggi vedo una città che si è rialzata e che ha un suo cammino”.

E’ il giudizio e l’analisi dell’avv. Demetrio Naccari Carlizzi sull’era Falcomatà. L’ex consigliere e assessore regionale commenta gli ultimi undici anni di governo Falcomatà e difende l’operato dell’amministrazione.

“Non era facile governare una città che aveva circa 800 milioni di debito. Ricordiamoci che l’Atam che aveva un debito di circa 40 milioni è uscita solo adesso dal piano di rientro e ancora quel peso non è stato del tutto scrollato dalle spalle dei reggini. Dobbiamo avere l’onestà intellettuale e fare mente locale su come era la città allora e come è adesso”.

L’avv. Naccari Carlizzi fa l’elenco delle opere ‘targate Falcomatà‘ tra Tempietto, Parco Lineare Sud, nuovo Tribunale, Parco del Vento di Pellaro, Gallico-Gambarie, Waterfront e così via.

“Ci sono ancora tanti punti di debolezza. Ma se guardiamo ai fatti concreti e alle opere che si stanno finendo non mi sento di dare un voto negativo. Anzi darei una piena sufficienza. Un ventisette!”.