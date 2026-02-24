Reggio, uno ‘spazio multifunzionale’ per adolescenti grazie al progetto DesTEENazione

Ha preso il via con una prima importante riunione negli uffici del settore Welfare del Comune di Reggio Calabria il lavoro del tavolo tecnico costituito per l’attuazione del progetto “DesTEENazione – Desideri in azione”, scaturito da una proposta presentata dall’ATS di Reggio Calabria e approvata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con un finanziamento di quasi di 3,3 milioni di euro.

L’intervento, realizzato nell’ambito del Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà, prevede la costituzione in città di uno “Spazio Multifunzionale” di esperienza per adolescenti, all’interno del quale verranno erogati diversi servizi integrati volti a promuovere nei ragazzi e nelle ragazze l’autonomia, la capacità di agire nei propri contesti di vita, la partecipazione e l’inclusione sociale.

Uno “Spazio Multifunzionale” per adolescenti: sede e accesso

Tale “Spazio Multifunzionale”, situato a Reggio Calabria in via Cardinale Portanova n. 184, è pensato come un luogo accessibile dal lunedì al sabato in maniera libera da tutti gli adolescenti e le adolescenti della città e rappresenterà un luogo cruciale per le attività di tutte le linee progettuali.

Gli interventi avranno come destinatari diretti i ragazzi e le ragazze adolescenti di età compresa tra gli 11 e i 18 anni, i nuclei familiari degli adolescenti del territorio e, per alcune linee d’azione, anche i ragazzi e le ragazze tra i 18 e i 21 anni. Il progetto si articola in diverse linee di intervento che sono strettamente collegate:

attività aggregative/socioeducative;

educativa di strada;

progetti Get Up (“Giovani ed Esperienze Trasformative di Utilità sociale e Partecipazione”);

(“Giovani ed Esperienze Trasformative di Utilità sociale e Partecipazione”); azioni educative per la prevenzione dell’abbandono scolastico;

accompagnamento e supporto alle figure genitoriali;

accompagnamento psicologico e promozione dell’intelligenza emotiva ragazzi e ragazze;

tirocini di inclusione.

Tavolo tecnico: istituzioni, scuola, terzo settore e partner

Del tavolo tecnico fanno parte: il dirigente del settore Welfare del Comune, Francesco Barreca; l’assessora comunale al Welfare, Lucia Anita Nucera; l’assessora comunale all’Istruzione, Annamaria Curatola; la responsabile del progetto per l’ATS di Reggio Calabria, Maria Grazia Marcianò; Elena Mundo, Coordinatore Strategico Programmatico; l’ente aggiudicatario della gestione del servizio, R.T.I. Progetto Sociale 3.0 (costituita dalle coop Arcangelo Michele, Happy Days e Skinner); i responsabili dei 5 Poli Sociali Territoriali ATS Reggio Calabria, Carmela Nucera, Stefania Mazzaferro, Maria Antonietta Sicari, Annarita Maurini, Vincenzo Sulla; la referente P.I.P.P.I. ATS Reggio Calabria, Antonia Chirico; EISS – Equipe integrata per l’integrazione sociosanitaria dell’ASP di Reggio Calabria; l’Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Calabria; l’Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova; l’U.S.S.M. Reggio Calabria; il Coordinamento regionale e il portavoce di Reggio Calabria del Forum del Terzo Settore; il direttore del Dipartimento DiGIES dell’Università Mediterranea; i referenti di ActionAid e Save The Children.