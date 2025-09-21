Reggio, a Palazzo Alvaro inaugurata la mostra collettiva ‘Dialoghi e Visioni per la Pace’ – FOTO

Si è inaugurata presso la sala Boccioni di Palazzo Corrado Alvaro la rassegna d’arte Dialoghi e Visioni per la Pace, che sarà visitabile al pubblico fino giorno 28 settembre.

Un progetto nato dalla collaborazione sinergica fra l’Associazione Calabria Dietro Le Quinte, Il Comitato di Quartiere Ferrovieri -Pescatori, l’Istituto Superiore Liceo T. Campanella- M. Preti- A. Frangipane di Reggio Calabria. Un evento di particolare rilevanza per la tematica che affronta che è stato accolto dal consigliere delegato alla cultura Filippo Quartuccio della Città Metropolitana.

Si ricorda che oggi, 21 settembre alle ore 18:oo, in occasione della Giornata Internazionale della Pace, si terrà una performance artistica con momenti musicali e letture poetiche, grazie alla partecipazione di Selene Yvonne MAYAUD, ex allieva del Liceo Artistico che suonerà alcuni brani con l’arpa, di Pina DE FELICE e Daniela SCUNCIA dell’Associazione Poeti per la Pace che leggeranno brani poetici.

Una ricorrenza importante, quindi, che ribadisce la valenza simbolica e culturale di questa esposizione, poiché in sintonia con i principi indicati dalle Nazioni Unite ed espressi nell’invito a promuovere azioni educative in favore del dialogo e del rispetto delle diversità culturali, uniche azioni perseguibili per la cessazione delle ostilità nel mondo e l’avvio di una giusta pace.

Artisti e percorso espositivo

La mostra offre l’opportunità di coinvolgere le nostre coscienze all’interno di spazi poetici a più voci, dove emozioni e pensieri s’intrecciano nella riflessione. Un percorso espositivo che mette in dialogo opere originali di artisti calabresi che appartengono a generazioni diverse e che vantano un curriculum di primissimo piano: Alessandro ALLEGRA, Giuseppe BONACCORSO, Nino BRUNO, Antonio FEDERICO, Gabriel GIUNTA, Demetrio GIUFFRÈ, Tony GIUFFRÈ, Mr. HOLYSHIT, Marco LABATE, Filippo MALICE, Enrico MEO, Vincenzo MOLINARI, Maria Teresa OLIVA, Tina PARISI, Eleonora PESARO, Gianfranco SCAFIDI, Nuccio SCHEPIS, Rosaria STRAFFALACI, Gennaro VENANZI.

Oggi più che mai serve lo sguardo degli artisti, serve l’arte che parla alle ragioni dell’anima e della vita.

Si invitano le scuole a visitare la mostra che offre la possibilità di riflettere sul tema della Pace in un momento così complesso della nostra attualità.

Orari di apertura:

da lunedì a venerdì: ore 08:00-19:00

sabato e domenica: ore 17:00-19:00