Reggio, i dipendenti di Castore: ‘Sostegno e apprezzamento verso attuale dirigenza’

Di seguito il comunicato stampa dei dipendenti di Castore SPL srl inviata ai soci dell’azienda, al Comune e alla Città Metropolitana di Reggio Calabria in vista della nomina del prossimo cda aziendale.

Dichiarano nella nota i dipendenti di Castore:

“I dipendenti della Castore SPL srl desiderano formulare il proprio sostegno e apprezzamento nei confronti dell’attuale dirigenza in vista dell’imminente assemblea dei soci finalizzata alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione per il prossimo triennio”.

Prosegue la nota:

“Sentiamo nel profondo di dover sottolineare quanto apprezzato sia stato da noi l’operato della leadership aziendale durante gli anni che, dall’avvio del percorso operativo della società, hanno condotto sino all’attuale assetto. Innumerevoli sono stati i sacrifici che noi tutti abbiamo dovuto affrontare, certo non sono mancati periodi complessi, pensiamo per esempio alle ripetute crisi finanziarie, alla pandemia con l’aumento dei prezzi, ai furti subiti: proprio in queste fasi le decisioni assunte da chi ne aveva la responsabilità ci sono sembrate sempre ponderate ed efficaci, orientate a preservare i livelli occupazionali ed a garantire per quanto possibile la stabilità dell’azienda e la serenità del clima lavorativo. L’attuale organo di governo della società ha saputo creare negli anni un’ambiente familiare ed armonioso che ha messo al centro del progetto il benessere dei dipendenti, la valorizzazione delle risorse umane ed economiche – quest’ultime alcune volte scarse – possedute dalle società. Li abbiamo sentiti al nostro fianco quando è stato necessario affrontare periodi complessi e da ciò abbiamo senz’altro tratto uno stimolo nello svolgimento del nostro dovere, anche al di là di quanto non fosse dovuto”.