Reggio, gravi disagi alla viabilità: la segnalazione di un cittadino – FOTO

Un cittadino segnala alla nostra testata una situazione di gravi disagi alla viabilità nella periferia nord di Reggio Calabria. Le zone interessate sono quelle di Salice, Arghillà e Rosalì.

“Le condizioni del manto stradale della principale via d’accesso sono abbastanza precarie. Via Figurella, via Sabauda per poi proseguire verso Rosali la via Emilia, segnaletica quasi inesistente e datata, impianti di illuminazione fatiscenti o guasti.

Grave situazione anche sulla via Umberto che conduce al cimitero, dove risultano mancanti molti tombini, impianto di illuminazione guasto sino il cimitero. Attorno l’area cimiteriale sono presenti rifiuti ingombranti, un disastro causato in buona parte dagli incivili. Ma per quanto riguarda le manutenzioni, quelle non vengono effettuate da anni, eccetto piccoli interventi esigui.

I quartieri agricoli di Salice, Rosalì sino ad arrivare ad Arghillà meritano un corposo restyling”.