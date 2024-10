Reggio, possibili disservizi nella raccolta rifiuti: l’elenco dei quartieri interessati

Per effetto del rallentamento nei conferimenti in impianto dei rifiuti organici, il servizio di raccolta subirà dei disservizi. Ecco in quali quartieri

Si avvisano i cittadini che, per effetto del rallentamento nei conferimenti in impianto dei rifiuti organici, solo per questa sera non verrà effettuato il servizio di raccolta della frazione organica per le zone:

Centro storico;

Tremulini;

Eremo;

Pineta Zerbi;

Santa Caterina;

San Brunello;

Gallico;

Catona.

Invitiamo pertanto a non esporre i mastelli. La raccolta verrà recuperata il prima possibile.

Si rassicura che questa azienda, in sinergia con l’Amministrazione Comunale, sta mettendo in campo tutte le più appropriate iniziative organizzative al fine di contenere i disagi a carico della popolazione.

Si ringrazia anticipatamente la cittadinanza per la collaborazione.

MAGGIORI INFORMAZIONI

Ulteriori informazioni possono essere richieste al’indirizzo e-mail igiene.reggio@avrgroup.it, al numero verde 800.759.650 oppure consultando la pagina facebook DifferenziAMOla Reggio Calabria e l’App DifferenziAPP.