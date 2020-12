Di seguito la breve nota diffusa dal Comune di Reggio Calabra:

"Si comunica che, a causa di un intervento straordinario sulla rete idrica comunale lungo la via Nazionale, dalle ore 08:30 del giorno 10.12.2020 saranno previsti disservizi idrici nel comprensorio di Catona, ed in particolare nella via Marina, via Nazionale, via Mercato e zone limitrofe".