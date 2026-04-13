Reggio, distacco di pannelli in un’aula della primaria: lezioni trasferite al plesso centrale

La dirigente ha chiesto al Comune il ripristino immediato del danno nell’aula interessata e un controllo ispettivo approfondito in tutte le altre classi del plesso

L’episodio si è verificato questa notte, probabilmente a causa del forte vento. Alcuni pannelli sono crollati dal controsoffitto di un’aula della primaria (plesso San Leo) dell’istituto comprensivo ‘Cassiodoro-Don Bosco‘ di Pellaro.

Fortunatamente il fatto è successo quando la scuola non era ancora aperta e non c’è stata alcuna conseguenza per gli alunni della primaria.

“E’ stato rilevato un problema strutturale all’apertura dell’edificio – spiega ai nostri microfoni la dirigente prof.ssa Eva Nicolò.

La dirigente scolastica, allertata nelle prime ore della giornata dal collaboratore scolastico e dal responsabile di plesso, dopo la scoperta del danno in una delle aule dell’istituto, ha messo in moto la macchina organizzativa per non far perdere il giorno di scuola agli studenti, trovando una soluzione in totale sicurezza.

Secondo quanto riferito dalla preside, il problema ha interessato una sola aula del plesso ‘San Leo’. Alla base dell’episodio ci sarebbero le forti raffiche di vento registrate durante la notte: una finestra si sarebbe aperta con violenza, provocando il distacco di alcune porzioni del controsoffitto in cartongesso.

Si tratta, nello specifico, dei pannelli utilizzati per coprire canalizzazioni e altri elementi impiantistici.

La dirigente si è recata subito sul posto per un sopralluogo, accertando che il danno fosse circoscritto esclusivamente a un’aula e che le altre classi non presentassero criticità evidenti.

Le misure adottate per la sicurezza

Nonostante il problema riguardi un solo ambiente, la scuola ha deciso di muoversi con la massima cautela. Per ragioni di sicurezza, infatti, la dirigente ha disposto la sospensione delle attività fino a nuovo ordine.

Gli alunni sono stati quindi trasferiti temporaneamente al plesso centrale dell’istituto, dove sono stati predisposti spazi adeguati per consentire il regolare proseguimento delle lezioni.

La segnalazione al Comune

Segreteria e dirigenza hanno già informato le famiglie degli studenti inviando e contestualmente una segnalazione formale al Comune, proprietario dell’immobile, con allegata documentazione fotografica.

Nella comunicazione trasmessa al sindaco, all’ufficio tecnico comunale e al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), la dirigente ha chiesto il ripristino immediato del danno nell’aula interessata e un controllo ispettivo approfondito in tutte le altre classi del plesso, così da escludere eventuali ulteriori rischi.

Lezioni al plesso centrale fino alla messa in sicurezza

Le attività didattiche per gli alunni di San Leo continueranno dunque presso la sede centrale fino al completamento degli interventi di verifica e messa in sicurezza da parte dei tecnici comunali.

L’obiettivo, adesso, è ripristinare al più presto le condizioni di piena sicurezza all’interno della struttura, così da consentire il rientro degli studenti nel plesso senza rischi.