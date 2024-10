Reggio, successo per ‘Distanti…ma insieme’. Contro il COVID-19 musica a palla in centro città – VIDEO

Ore 18:00, musica a palla al Parco Caserta.

In un giorno qualunque penseremmo subito a qualche iniziativa del centro sportivo più vicino.

Già, in un giorno qualunque…peccato però che oggi, e da ormai più di un mese, quel parco è chiuso e dunque non può ‘suonare’ così forte. Colpa del Coronavirus.

La musica che ogni giorno, da 26 giorni, invade il quartiere reggino è invece quella di Luca Laganá. Una musica che, visti i tempi, vuole unire, abbracciare e far sentire tutti un po’ più vicini. Distanti…ma insieme, è il nome dell’iniziativa del giovane reggino, da sempre appartenente alla realtà della ‘Lumaka Basket’.

“L’idea é nata dopo aver partecipato al primo flash mob di inizio quarantena – spiega Luca Laganá – Vista la partecipazione dei vicini e l’entusiasmo dei ‘colleghi di balcone’ ho voluto condividere l’emozione della musica ogni giorno scegliendo un orario comodo a tutti e dando appuntamento sui balconi via social”.

E come un orologio svizzero, il ‘play’ é previsto, sette giorni su sette, alle 18:00. Trenta minuti di note italiane. Si va dall’Alligalli di Raimondo Vianello a ‘Siamo solo noi’ di Vasco Rossi toccando i dischi dei più grandi cantautori italiani.

“É diventato per tutti un appuntamento quotidiano. Si parte sempre con un pezzo di musica classica e poi, dal mixer ‘tutto e di più’. Musica italiana per tutte le età mixate a brani che possano infondere positività come ‘We are family’ o ‘We are the world’. Canzoni conosciute che possano essere canticchiate da tutti. Ed infine l’inno di Mameli”.