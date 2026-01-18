Reggio, affitta una stanza in un B&B e abbandona due gatti e un cucciolo

Un altro episodio di abbandono di animali si è verificato nel centro di Reggio Calabria. Una donna, dopo aver affittato una stanza in un B&B per alcuni giorni, ha lasciato due gatti e un cucciolo di cane nella struttura. Dopo la sua partenza, la donna è sparita senza lasciare tracce. Fortunatamente, gli animali sono stati salvati grazie all’intervento tempestivo di volontari e autorità locali.

L’incidente si è verificato quando una segnalazione ha messo in allerta le forze dell’ordine e i volontari dell’Enpa di Reggio Calabria. Insieme alla Polizia Municipale e al Servizio Veterinario dell’Asp, sono stati effettuati i soccorsi. Quando le autorità sono arrivate, i gatti e il cucciolo si trovavano ancora nella struttura. Fortunatamente, gli accertamenti sanitari non hanno rilevato problemi di salute: gli animali erano in buone condizioni.

I volontari dell’Enpa hanno denunciato l’accaduto, sottolineando che questo episodio si aggiunge a una lunga lista di abbandoni che si sono verificati nella città.

“Ancora un caso di abbandono assurdo – affermano – La donna aveva affittato la stanza per un paio di giorni, e poi ha lasciato gli animali senza alcuna spiegazione, sparendo nel nulla.”

Una volta recuperati, gli animali sono stati affidati all’Enpa di Reggio Calabria, che ora si occupa della loro sistemazione in strutture adatte e avvierà il percorso per trovare adozioni responsabili.

Nel frattempo, la Polizia Municipale ha già identificato la donna attraverso i documenti forniti al B&B al momento dell’affitto e ha avviato le indagini per denunciare l’abbandono. Le autorità stanno lavorando per applicare le sanzioni previste dalla legge contro il reato di abbandono di animali.

L’Enpa ha infine rinnovato il suo appello a rispettare gli animali, ricordando che l’abbandono è un crimine punibile dalla legge. I volontari invitano i cittadini a segnalare prontamente qualsiasi comportamento sospetto, poiché un’azione tempestiva può davvero fare la differenza e salvare delle vite.