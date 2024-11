Reggio Calabria è il set della nuova fiction con Luca Zingaretti

-di Laura Maria Tavella. Reggio Calabria, per 8 settimane, sarà il set della nuova fiction con Luca Zingaretti, “Il giudice meschino” e sono già cominciate le riprese di alcune scene.La Fiction prodotta da Fulvio Lucisano, per la regia di Carlo Carlei, di origini calabresi, è tratta dal romanzo dello scrittore Mimmo Gangemi e racconta la storia del giudice Alberto Lenzi, divenuto magistrato per salvare la propria terra, la Calabria appunto, ma ritrovatosi presto ad accettare casi di ordinaria amministrazione, perchè «era inutile dannarsi: i delinquenti peggiori se la cavavano sempre», fin quando un’inchiesta ad alto rischio gli farà riscoprire la passione e la motivazione delle origini.La Calabria sarà lo scenario di questi intricati casi, occasione questa per ridare il meritato lustro alla nostra terra e per incrementare lo sviluppo economico-turistico, grazie anche alla collaborazione di alcuni calabresi nella produzione.Durante le settimane di riprese saranno, infatti, impegnate circa 45 persone tra tecnici, operatori, attori, addetti ai lavori, tutti pronti a rendere Reggio Calabria (e provincia ) il giusto sfondo di un valido prodotto.La fiction andrà in onda il prossimo autunno su Rai 1 e siamo tutti curiosi di vedere le bellezze della nostra terra sul canale nazionale.Nelle prossime settimane, anticipazioni sui luoghi delle riprese… Stay tuned!