A Reggio arriva il negozio di Natale Emergency

Al primo posto gli esseri umani e il diritto alla cura di tutti, in Italia e nel mondo. Questo è l’impegno di EMERGENCY da 30 anni, che oggi, in un periodo di emergenze globali, rilancia il suo “No alla guerra”. A Natale, per sostenere il lavoro dell’ong e dare una possibilità alla pace, basta un piccolo gesto.

Idee regalo solidali a sostegno dei progetti EMERGENCY

Dal 25 novembre al 24 dicembre, nel negozio di EMERGENCY a Reggio Calabria, situato in Via XXI Agosto n. 70, è possibile trovare tantissime idee regalo per sostenere i suoi progetti in Italia e nel mondo. Tra le proposte:

Decorazioni natalizie e tazze realizzate a mano in Uganda .

e tazze realizzate a mano in . Accessori cuciti e ricamati dalle donne afghane .

. Cesti natalizi, magliette firmate da artisti contemporanei, e tanti gadget con il logo di EMERGENCY, come la classica tazza rossa in ceramica, il calendario 2025, la maglietta Artivists firmata da Laika, e l’ombrello EMERGENCY.

Prodotti solidali provenienti da realtà internazionali

“Per offrire un aiuto a chi vive in contesti difficili, nel negozio EMERGENCY si possono acquistare fodere per cuscini, borse, e i tradizionali Suzani, ampi tessuti ricamati a mano in Afghanistan. Le decorazioni per l’albero di Natale sono create dalla cooperativa Musizi Joy in Uganda.”

Tra gli altri prodotti:

Portachiavi No War Factory realizzati con metalli provenienti dai residui bellici del Laos .

realizzati con metalli provenienti dai residui bellici del . Saponi equosolidali prodotti dalle donne del Burkina Faso.

prodotti dalle donne del Burkina Faso. Accessori moda creati in India riutilizzando i sari indiani.

Un Natale solidale anche a tavola

Prodotti di Banda Biscotti , creati dai detenuti di Verbania.

, creati dai detenuti di Verbania. Biscotti dolci e salati del biscottificio Frolla , per l’inserimento lavorativo di persone con disabilità.

, per l’inserimento lavorativo di persone con disabilità. Ceste di Libero Mondo con prelibatezze dolci e salate.

Il Panettone “Fatto per bene” di EMERGENCY

Anche quest’anno sarà disponibile il Panettone “Fatto per bene”, dal packaging esclusivo per i 30 anni di EMERGENCY, in collaborazione con Tre Marie. Sarà il protagonista del weekend del 6-7-8 dicembre in Corso Garibaldi a Reggio Calabria.

Regali solidali virtuali per sostenere i progetti EMERGENCY

Oltre ai regali fisici, EMERGENCY propone idee-regalo virtuali:

Contributi per giubbotti-salvagente per la nave Life Support .

. Visite pediatriche in Sudan .

. Formazione per una donna in Afghanistan .

. Visite mediche gratuite con il Politruck, l’ambulatorio mobile in Italia.

Con l’acquisto dei regali solidali, è possibile inviare auguri di Natale tramite e-card per contribuire concretamente al diritto alla cura gratuito, uguale e universale per tutti, e alla lotta contro la guerra e la povertà.

Orari del negozio EMERGENCY a Reggio Calabria

Lo Spazio Natale è situato in Via XXI Agosto n. 70 e sarà aperto dal 25 novembre al 24 dicembre:

Lunedì : 17:00-20:30

: 17:00-20:30 Da martedì a domenica: 11:30-13:00 e 17:00-20:30

Per maggiori informazioni sui negozi di Natale di EMERGENCY e sugli acquisti online:

Visita il sito ufficiale di EMERGENCY: https://www.emergency.it/negozi-natale/

Trova tutte le proposte di EMERGENCY GIFT.