Rione Marconi, Milia (FI): ‘Programmare una pattuglia fissa di sorveglianza’

“I residenti del rione Marconi sono stanchi di promesse di intervento: occorrono azioni mirate da parte dell’ Amministrazione comunale per rendere vivibili le periferie della città”

In una nota il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale, Federico Milia, commenta lo stato di degrado e abbandono in cui versa il rione Marconi “in questo quartiere si è consolidata negli anni l’abitudine di depositare rifiuti di ogni genere, trasformando di fatto la zona in una vera e propria discarica a cielo aperto”.

“Una situazione insostenibile per i residenti, stanchi di promesse di intervento del Comune che, in questi anni, non è riuscito ad adottare soluzioni efficaci per rispondere alle esigenze dei residenti – denuncia Milia- tutta l’area è in completo stato di degrado: rifiuti abbandonati per strada, panchine incendiate, perdite idriche segnalate più volte dai residenti agli uffici competenti”.

“Occorrono azioni forti: una pattuglia fissa di sorveglianza, che monitori, in entrata e in uscita, tutte le autovetture di passaggio nel quartiere – afferma Milia- tanto più adesso, che è in atto una riqualificazione della piazzetta del rione, occorre una sorveglianza specifica nell’area di cantiere e in tutte le aree limitrofe.

Infatti, non solo i rifiuti vengono abbandonati dai passanti, ma molto spesso vengono dati alle fiamme, costringendo i cittadini residenti nelle immediate vicinanze a respirare le diossine sprigionate da tali focolai che rimangono accessi per ore”.