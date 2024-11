Reggio, confermato l’ergastolo per Antonio De Pace. Antoniozzi: “Merita la massima pena”

Sono soddisfatto per la conferma dell’ergastolo da parte della corte di appello di Reggio Calabria nei confronti di Antonio De Pace. La perizia psichiatrica compiuta da un autorevole tecnico come Stefano Ferracuti aveva semplicemente evidenziato un disturbo d’ansia. In pratica, qualcosa che abbiamo tutti. La Cassazione aveva annullato l’ergastolo chiedendo che venissero approfondite, attraverso lo stress da COVID, le eventuali attenuanti. Ma sono certo che la nuova sentenza saprà motivare bene le ragioni per cui l’assassino di Lorena Quaranta merita la massima pena.

Tutto questo accade mentre nelle Rems ci sono una marea di antisociali e criminali che dovrebbero stare in carcere.

Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Alfredo Antoniozzi, presentatore della proposta di legge di modifica degli artt. 88 e 89 del codice penale che disciplinano l’infermità e la seminfermità mentale, introducendo la discriminante psicotica.