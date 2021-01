Reggio, evacuazione edificio ASP: ecco cosa è successo

Una fuga di gas è stata la causa che ha fatto scattare l’allarme venerdì mattina all’Asp di via Willermin a Reggio Calabria. A spiegare i dettagli di quella confusa mattinata, ai microfoni di Citynow il dottor Sandro Giuffrida, Direttore dell’ U.O.C. Igiene e Sanità pubblica.

La fuga di gas ha scatenato momenti di panico e disordine all’Asp di via Willermin, costringendo gli operatori a riversarsi in strada.

L'edificio dell’azienda sanitaria provinciale è stato fatto evacuare a seguito di un allarme scattato dall’interno dei locali della stessa struttura. Il direttore Giuffrida ha così spiegato l’accaduto:

"I vaccini vengono tenuti in congelatori a -80° e sono degli strumenti molto particolari. C’è un sistema che quando va via la luce fa attivare delle bombole di gas che mantengono la temperatura costante per diverse ore. Una di queste bombole, che potremmo dire che stanno attente alla refrigerazione, si è mossa trascinando un tubo di collegamento che a sua volta si è scollegato facendo uscire un po’ di gas che ha fatto scattare l’allarme. Sono ovviamente intervenuti anche i Vigili del Fuoco per controllare comunque tutto il perimetro".