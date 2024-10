Reggio, a Palazzo Crupi Martina Licastro presenta il saggio su ‘L’evoluzione della televisione’

Domenica 3 dicembre alle ore 10:00 al Palazzo della Cultura “P.Crupi” si è tenuto nell’ambito di “Narrazioni Metropolitane – Festival del libro e della lettura” la presentazione del libro: “L’evoluzione della televisione: divismo, reality show e influencer” di Martina Licastro edito da Europa Edizioni.

L’evento è stato moderato dalla giornalista Anna Briante, ad intervenire: Martina Licastro autrice e giornalista pubblicista, Antonio Marziale Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Calabria e docente universitario di sociologia, Francesco Chindemi giornalista professionista Avvenire di Calabria già direttore di Reggio Tv e Rosario Canale cantautore, autore e producer.

Apprezzata l’esibizione musicale del Maestro Emanuele Mario D’Amico flautista e la lettura tratta dal libro a cura di Dario Zema attore.

L’evoluzione della televisione nel saggio della Licastro

Martina Licastro nel suo saggio fa un excursus teorico della televisione: una analisi che parte dalle sue origini, passa per i reality e i talent show, per giungere infine alla descrizione della attuale dimensione ibrida del medium televisivo con la quale l’autrice ne evidenzia la relazione ormai organica con i social network e i linguaggi digitali.

Il testo si chiude con una riflessione sugli influencer, figure che l’autrice descrive come prodotto della trasfigurazione digitale di quello che era, prima dell’avvento delle reti, il divismo televisivo

L’autrice Martina Licastro

Martina Licastro è nata a Reggio Calabria il 10.12.1996. Il 4 luglio 2019, ha conseguito la Laurea Triennale in Mediatori per l’intercultura e la coesione sociale in Europa, presso l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, con la tesi su “Comunicazione non verbale e comunicazione politica”, analizzata nel

contesto televisivo dei talk show.

Nel novembre 2019 si è abilitata, presso la Sede LUMSA di Roma, come Assistente sociale sez. B, ed è iscritta all’Ordine degli Assistenti Sociali della Calabria.

Ha avuto modo di applicare gli strumenti acquisiti con i suoi studi, motivati dal forte interesse nutrito sin da bambina per il mondo televisivo, sia nella suddetta tesi, sia, successivamente, occupandosi di televisione, nella tesi di Laurea Magistrale in Politiche per l’innovazione e l’inclusione sociale, che ha conseguito il 14 luglio 2021, presso l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, con la votazione di 110/110 e lode.

Ha cominciato il suo percorso giornalistico collaborando con Reggio TV, emittente televisiva di Reggio Calabria. A partire dal 3 gennaio 2022, è iscritta come giornalista pubblicista all’Ordine dei Giornalisti della Calabria. Attualmente è dottoranda di ricerca nel curricula: “Modern Social Imaginaries and Digital Transformation” presso l’Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria.