Kobe Bryant, a Reggio il Castello Aragonese illuminato in suo ricordo

Ad un anno dalla scomparsa di Kobe Bryant, la città di Reggio Calabria, così come la PallacanestroViola, ha voluto ricordare il campione accendendo le luci in suo onore del Castello Aragonese.

“Kobe Bryant la città ti porta nel cuore”

Le luci del Castello Aragonese di Reggio Calabria sono tutte per un emozionante omaggio a Kobe Bryant e alla figlia Gianna scomparsi lo scorso anno in un incidente. Anche il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà ha esternato i suoi pensieri in ricordo di Bryant.

“Non importa quanto segni. Quello che conta è uscire dal campo felice”. “Da Reggio Calabria fino in cielo, inseguendo la tua amata palla a spicchi. Un anno senza di te, la città ti porta nel cuore.

Ciao Kobe! Grazie alla Viola per questo ricordo”.

Falcomatà ha poi concluso il post:

“Anche il Comune farà la propria parte, ma di questo vi parlerò in seguito”.