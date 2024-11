Falcomatà alla presentazione del Rendiconto sociale Inps: ‘Utile per programmare scelte future’

Il sindaco di Reggio Calabria è intervenuto alla cerimonia di presentazione del documento nello splendido scenario della terrazza del Museo Archeologico nazionale.

“Questo rendiconto sociale risponde a un’esigenza di trasparenza, di comunicazione dei dati e dei risultati dell’Inps, utili se messi in condivisione, come è stato fatto, per avviare un confronto relativo a programmi e obiettivi futuri. Faccio i complimenti all’Inps, come istituzione, per averci reso partecipi di questo momento, anche decontestualizzando l’incontro fuori dai palazzi, vedendoci e confrontandoci con altri rappresentanti istituzionali. Riteniamo che questo rendiconto dell’Inps, che fa un’attenta analisi del territorio reggino e calabrese, risponda ad un’idea di conoscenza della struttura sociale e demografica, per noi fondamentale”.