Reggio Calabria omaggia il Barone Sir Guglielmo Verdirame

Il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà ha omaggiato nel corso di un incontro al Castello Aragonese il noto giurista internazionale, membro della Camera dei Lord, Guglielmo Verdirame. L’incontro, ospitato dall’Amministrazione comunale reggina, è stato promosso dai Rotary Club di Reggio Calabria, e dal Governatore Maria Pia Porcino del Distretto 2102.

Reggino purosangue, nato e cresciuto nella Città dello Stretto dove ha frequentato il Liceo Classico Campanella, Sir Verdirame è oggi King’s Counsel, consigliere della Corona inglese, nominato il primo gennaio del 2019 dalla Regina Elisabetta II ed attualmente a fianco di Carlo III.

Eccellenza reggina ed italiana, classe 1971, Sir Verdirame è partito da Reggio Calabria ancora minorenne ed ha frequentato la Facoltà di Giurisprudenza a Bologna; successivamente sbarcato a Londra ha assunto la cattedra di diritto internazionale al King’s College nel Dipartimento di studi sulla guerra e nella Facoltà di Giurisprudenza, esercitando anche la professione di avvocato presso 20 Essex Street Chambers, incarico di immenso prestigio professionale, che si affianca alle numerose collaborazioni e benemerenze che Sir Verdirame, recentemente nominato Barone, ha acquisito nella sua sfolgorante carriera oltremanica.

“È un onore per noi poter accogliere questo nostro illustre concittadino” ha affermato il sindaco Falcomatà intervenendo in apertura dell’incontro. “È il segno di un reggino eccellente, che si è fatto strada ai massimi livelli, attraverso lo studio ed il sacrificio, facendo valere il suo talento e faticando per affermarlo in contesti così prestigiosi”.