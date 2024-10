Intimidazione Bentivoglio, Falcomatà: ‘Reggio si stringa a lui condannando l’ennesima intimidazione’

Il sindaco del Comune e della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, interviene a sostegno dell’imprenditore e testimone di giustizia.

“Confido fortemente nell’operato degli organi inquirenti e delle forze dell’ordine – ha proseguito il sindaco Falcomatà – e sono certo che questi balordi verranno presto individuati e puniti per come meritano. Allo stesso tempo, è necessario continuare a mantenere alto il livello di protezione per Tiberio Bentivoglio ed i suoi cari, costretti a vivere una condizione di paura ed insicurezza che sembra non aver mai fine”.