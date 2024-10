Intimidazioni a Bentivoglio, Occhiuto: ‘Esempio di coraggio contro la ‘ndrangheta’

Il Governatore ha rivolto un appello affinché lo Stato intensifichi gli sforzi per tutelare Bentivoglio e per identificare i responsabili delle azioni intimidatorie

Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha espresso solidarietà a Tiberio Bentivoglio, noto testimone di giustizia, vittima di una recente e grave intimidazione. Bentivoglio, simbolo di resistenza e impegno per la legalità, rappresenta un esempio di coraggio per tutti i calabresi, affermando con determinazione i principi di giustizia in una terra spesso segnata dal crimine organizzato.

"La sua determinazione nell'affermare i principi della legalità è una testimonianza di autentico coraggio e un esempio positivo anche per le istituzioni", ha dichiarato Occhiuto, sottolineando l'importanza di un impegno concreto da parte delle istituzioni.

Un appello alla tutela e alla giustizia

Il presidente Occhiuto ha rivolto un appello affinché lo Stato intensifichi gli sforzi per tutelare Bentivoglio e per identificare i responsabili delle azioni intimidatorie. Occhiuto ha ribadito come la Calabria, oggi in trasformazione, ripudi la ‘ndrangheta e ogni forza criminale che minaccia l’immagine e la crescita della regione.