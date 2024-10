Il sindaco Falcomatà visita il lido comunale: “Ricostruiamo la città” – VIDEO

Esordisce così nel suo ultimo post sui social il primo cittadino di Reggio Calabria. Il servizio, attivato solamente qualche settimana fa, non resta dunque ‘fermo’ ma viene utilizzato anche dalle istituzioni che, agilmente, riescono a spostarsi tra le vie centrali della nostra città.

Ancora più bello dell’utilizzo del servizio di mobilità sostenibile è il motivo dello spostamento del sindaco da Palazzo. Il lido comunale è infatti uno dei temi più caldi di questa estate.

“Come sapete stiamo dando una “rinfrescata” alle cabine con l’obiettivo di assicurare una sistemazione per tutti i 175 bagnanti storici, in attesa dell’avvio vero e proprio dei lavori previsto per ottobre. In ogni caso, come vedete, gli spazi del Lido sono accessibili, va completata la pulizia delle aree verdi, mentre le aree di cantiere sono delimitate e messe in sicurezza”.