Reggio Plastic Free, Falcomatà: “Vogliamo sperimentare cose nuove”

Ieri in Via Zecca l’evento legato al ‘Plastic Free’, Reggio Calabria in prima linea su una delle principali battaglie a livello europeo. Con questo post il sindaco Falcomatà, presente ieri all’evento, ha spiegato come Reggio ha voglia di sperimentare cose nuove.

Questo post inizialmente si doveva chiamare “Plastic Free” per rendervi partecipi della nostra serata in Via Zecca dove abbiamo presentato l’adesivo della campagna comunale di riduzione della plastica.

LEGGI ANCHE

Mentre lo scrivevo però ho recuperato il ricordo (ultimamente accade spesso) di quando d’estate, il camioncino passava sotto casa per riprendere le bottigliette di vetro vuote della gassosa al caffè.

Un appuntamento preparato e atteso, in cui tutti, in famiglia, si premuravano di controllare che ogni bottiglietta fosse “PRESENTE” e tornasse al posto giusto nella cassetta gialla con i tanti fori.

Anche un solo vuoto avrebbe avuto il sapore di una grande mancanza e di una responsabilità disattesa. Dettagli nascosti, valori e insegnamenti che oggi guidano l’innovazione.

Questa estate però sperimentiamo anche cose nuove: zone a traffico limitato più estese e isole pedonali più ampie. Perché?

PER dare a tutti la possibilità di RIEMPIRE ogni spazio pubblico con la propria presenza e partecipazione.

Per dare ai nostri operatori la possibilità di proporsi all’aperto forti della bellezza delL’ESTATE REGGINA e a voi tutti di dire alla fine di questa stagione: l’esperimento è riuscito, perché non viviamo sempre così la nostra città? Oppure l’esatto contrario ?