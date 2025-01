Un 2025 di sfide per la Farmacia Pellicanò Reggio Bic: tra campionato, Coppa Italia ed Eurocup

"Il mese di gennaio si prospetta cruciale, con due scontri diretti che potrebbero rivelarsi determinanti per la qualificazione alle Final Four dello scudetto"

L’inizio del 2025 si preannuncia intenso e ricco di sfide per la Farmacia Pellicanò Reggio Bic, come confermato dal coach Cugliandro.

Con il bilancio positivo del 2024 alle spalle, nonostante la sconfitta all’esordio del ritorno contro Cantù, la squadra si prepara ad affrontare un tour de force che coinvolgerà non solo il campionato, ma anche la Coppa Italia e l’Eurocup, obiettivo ambizioso della stagione.

Un gennaio decisivo

L’11 gennaio la Reggio Bic scenderà in campo contro Sassari, attualmente quinta in classifica, in una sfida che si preannuncia fondamentale per le sorti del campionato. La squadra sarà quindi impegnata a stretto giro contro Giulianova, un altro avversario di grande spessore.

“Giocare contro queste squadre ci dirà molto su dove possiamo arrivare, anche in vista delle Final Four di campionato,” afferma coach Cugliandro.

Il mese di gennaio si prospetta cruciale, con due scontri diretti che potrebbero rivelarsi determinanti per la qualificazione alle Final Four dello scudetto.

“Siamo ben allenati, anche durante il periodo natalizio, e pronti ad affrontare queste sfide con determinazione“.

A febbraio, il calendario si infittisce ulteriormente con le trasferte, tra cui quella a Porto Torres in Sardegna. La Coppa Italia, con le sue Final Four, rappresenta un altro grande appuntamento per la squadra, che punta a fare bene in una competizione che può regalare emozioni indimenticabili.

Un 2025 ricco di impegni internazionali e non solo

A marzo, spazio all’Eurocup, un evento internazionale di grande prestigio che Reggio Calabria avrà l’onore di ospitare per il secondo anno consecutivo. Un’importante occasione per mettere in luce non solo la squadra, ma anche le bellezze della città e della sua posizione strategica sullo Stretto di Messina.

L’Eurocup: l’obiettivo delle Final 8

Il torneo di Eurocup rappresenta un ulteriore traguardo da raggiungere per la Reggio Bic. L’anno scorso la squadra ha ben figurato, ma quest’anno, grazie agli ottimi risultati in campionato, l’obiettivo di qualificarsi per le Final 8 a Yalova (Turchia) è alla portata.

Le squadre ospiti saranno diverse rispetto alla passata edizione, con formazioni di livello come quelle provenienti da Tel Aviv, Parigi e Firenze. La location per ospitare le squadre, l’Altafiumara Resort, offrirà anche una splendida vista sullo Stretto di Messina, contribuendo a rendere l’evento ancora più speciale.

“È un onore e una grande responsabilità ospitare l’Eurocup a Reggio Calabria. Ma la pressione, oltre ad essere su chi organizza, è anche su di noi come squadra. Abbiamo un obiettivo preciso: qualificarsi per le Final 8 e, perché no, provare a vincere“, sottolinea il coach.

Le aspettative per l’anno nuovo

Con un gruppo in crescita, la Reggio Bic si appresta ad affrontare un 2025 ricco di impegni, ma anche di opportunità. L’entusiasmo per l’Eurocup e l’ambizione di fare bene in campionato e in Coppa Italia sono alla base di un progetto che punta a consolidare il posizionamento della squadra ai vertici del basket nazionale e internazionale.

Con la determinazione del gruppo e l’esperienza di coach Cugliandro, la squadra è pronta a scrivere nuove pagine di storia.