“Fashion Day dello Stretto”: a Reggio Calabria il meglio della moda e dello stile

Il countdown è quasi giunto al termine. Mancano solamente 5 giorni al grande evento di moda organizzato a Reggio Calabria: Fashion Day dello Stretto.

Il giovane barber Giovanni Barcella (Old Style) insieme al direttore artistico Antonio Sapone ha presentato, questa mattina, a Palazzo Alvaro, il progetto che vedrà protagonista i talenti del nostro territorio.

Da sempre le grandi città del nord sono riconosciute come ‘capitali della moda’, perchè la città dello Stretto dovrebbe essere da meno? Da qui la voglia di mostrare ai cittadini come anche Reggio è in possesso di un grande potenziale, a volte, inespresso.

L’amministrazione comunale ha appoggiato, fin da subito, gli organizzatori dell’evento. Alla conferenza stampa di oggi erano infatti presenti il sindaco Falcomatà, il vice sindaco Armando Neri ed il vice sindaco della Città Metropolitana Riccardo Mauro.

Data la grande importanza ed il valore aggiunto per la città, il Fashion Day è stato infatti inserito nel calendario dell’estate reggina 2019.

Leggi anche

Il red carpet scelto per l’occasione sarà quello dell’Arena dello Stretto, una location suggestiva che permetterà al pubblico di apprezzare ancor di più le sfilate. L’appuntamento è fissato per sabato 13 luglio alle ore 21:00.

Presentatrice dell’evento Alessandra Giulivo, della Presidente della Camera Nazionale Giovani Fashion Designer, che salirà sul palco accompagnata dal direttore artistico Antonio Sapone.

“Una serata che abbraccia la moda, lo stile, l’eleganza e che vedrà protagonisti diversi atelier del territorio”.

La particolarità dell’evento risiede non solo nella centralità di Reggio come punto di riferimento per la moda, ma anche nell’attenzione che verrà data ai dettagli. Non più l’abito protagonista, ma l’acconciatura e la barba, a dimostrazione che la cura di noi stessi, anche nella quotidianità è fondamentale.

Pronti a vedere in passerella i grandi nomi della nostra città? Noemi Azzurra Neto Dell’Acqua, Antonino Cedro, Carlo Pignatelli, Foti La Biellese e tanti altri vi invito a partecipare all’evento dell’estate.

“Noi giovani siamo i piccoli creatori del domani. – spiega l’ideatore dell’evento, Giovanni Barcella – Abbiamo la possibilità di dare un volto nuovo alla città di Reggio Calabria e spezzare così i pregiudizi che la vincolano”.

SPONSOR DELL’EVENTO

Gianni Attisano Ottica, Foti La Biellese Natural Blub, Color in Motion, OVB, Davida Sposa, Zio Fedele, Elisa Trunfio Make Up, Giovanni Sorci, Immagine Sposo, Brums, Mix Service, Tabacchi Bova, Le Dive, Lisca Bianca, Alfateck, De Pino Parquets.