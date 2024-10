Reggio Calabria Film Fest, i cortometraggi selezionati per il concorso ‘Millenial Movie’

Resi ufficiali i cortometraggi Selezionati per il Concorso Millenial Movie all’interno della XIII edizione del RCFF e che per le 2 sezioni professional e Student è pervenuto un elevato numero di richieste di Iscrizioni, tutte meritevoli di interesse, la giuria interna del RCFF ha selezionato i 18 cortometraggi ammessi sulla base di una complessa valutazione ancorata ai seguenti elementi necessari per la realizzazione di un progetto audiovisivo: originalità della sceneggiatura, regia, performance attoriale, fotografia, originalità delle musiche, scenografia, temi socio culturali trattati.

Qui di seguito i Cortometraggi che si contenderanno il Premio finale.

Sezione Student:

Dentro e fuori

Apparenze Regia di Thomas Castiello

La parte migliore Regia di Ciappina Carmela

Elena Romeo Ostetrica a Bovalino Regia di Vincenzo Zappia

Da grande farò il pilota Regia di Antonietta Feola

Storia di Gaia Regia di Piero Siciari

Sezione Professional:

Ragù Noir Regia di Alfredo Mazzara

Mazeppà Regia di Jonathan Lago Lago

Kuel Center Regia di Stefano Saccottelli

Bussano Regia di Francesco Villari

Sharifa Regia di Fabrizio Sergi

Idris Regia di Kassim Yassin Salem

Senza Macchia Regia di Francesco Laganà

Core Nero Regia di Antonella Laganà

Sugar Love Regia di Laura Lucchetti

Apri le labbra Regia di Eleonora Ivone

Goodbye Totti Regia di Marco Castaldi

Viol@ Regia di Carlo De Santis

Trincea Regia di Giulio Donato

Vado l’ammazzo e Torno Regia di Pietro Brindelli

Walter treppiedi Regia di Elena Bouryka

Io la sedia me la porto da casa Regia di Aurora Dejava

Nomofobia Regia di Ado Hasanovo

E il nafraugar m’è dolce in questo mare Regia di Maria Bulzacchielli