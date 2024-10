Reggio Calabria FilmFest, svelati gli ospiti della nuova edizione

Si svolgerà dal 12 al 17 marzo 2018 la dodicesima edizione del Reggio Calabria FilmFest, che volge lo sguardo a registi, attori e a tutti i protagonisti che hanno reso grande nel mondo il cinema italiano, senza trascurare le giovani promesse.

Il filmfest, che vede la direzione artistica del regista, attore e sceneggiatore Mimmo Calopresti, la direzione organizzativa di Michele Geria e la direzione cast e comunicazione di Andrea Quattrini con Antonio Flamini, è organizzato dall’Associazione Artistico Culturale Eventi e prevede proiezioni, incontri, workshop sulla professione dell’attore, masterclass di regia, l’iniziativa Free Calabria con registi e autori calabresi.

Tra gli ospiti di questa edizione, l’attore, regista e sceneggiatore Edoardo Leo, il regista e sceneggiatore Massimiliano Bruno e il produttore Marco Belardi. Tra i film in programma “Sconnessi”, opera prima di Christian Marazziti, distribuito nelle sale dal 22 febbraio, che sarà ospite del filmfest con il produttore Roberto Cipullo e gli attori Antonia Liskova, Giulia Elettra Gorietti, Lorenzo Zurzolo, l’attore e co-sceneggiatore del film Fabrizio Nardi (Pablo) e Nico Di Renzo (Pedro).

Tra gli eventi del filmfest, “Un libro per il cinema”, che si terrà al Salone Miramare di Reggio Calabria, con la presentazione, alla presenza degli autori, di “E allora baciami” diRoberto Emanuelli, di “Tre volte te – Il ritorno di Babi, Step e Gin”, del regista, scrittore e sceneggiatore Federico Moccia, e di “Mimmo Calopresti – La parola cinema esiste” di Ignazio Senatore.

Tra gli altri eventi del filmfest, il MICI – Meeting Internazionale del Cinema Indipendente, che approda a Reggio Calabria mantenendo la sua caratteristica, unica in Italia, di evento itinerante con proiezioni e incontri con focus sullo sviluppo delle aziende del settore cinematografico e audiovisivo nel Sud Italia. Prodotto da AGICI, in collaborazione con FICE – Federazione Nazionale Cinema d’Essai e con il sostegno della Direzione Generale Cinema – MiBACT.

“Felice di tornare in Calabria e a Reggio Calabria per dirigere il RCFF – dichiara il direttore artistico del festival, Mimmo Calopresti – Felice di poter far veder il buon cinema italiano e internazionale. E soprattutto di mettere al centro dell’attenzione di tutti, i ragazzi di grande talento del Free Cinema Calabria. E ancora di fare del filmfest il luogo d’incontro per tutto il sistema cinema. Abbiamo bisogno di tutta la passione necessaria per farcela. Abbiamo bisogno di tutti per poter far diventare straordinario il nostro impegno. Il mio impegno come direttore artistico del festival è che la Calabria diventi terra di cinema e di cultura. Così finalmente da poter dire la Calabria è bella come un film”.

Main partner del filmfest: Balthazar Management Srl, BaBei Production & Entertainment, Totem Srl, Accademia delle Belle Arti di Reggio Calabria, Viaggi & Miraggi – Agenzia di viaggi & Tour operator, Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria e Comitato Calabria Cinetourism.

Per maggiori informazioni: www.reggiocalabriafilmfest.it