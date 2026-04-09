Reggio, 520mila euro per arredi didattici negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia

Il settore Risorse esterne dell’Amministrazione comunale ha ottenuto un finanziamento nell’ambito delle misure previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Il settore Risorse esterne dell’Amministrazione comunale di Reggio Calabria ha ottenuto un finanziamento pari a 520 mila euro destinato al rinnovamento degli arredi degli asili nido cittadini, nell’ambito delle misure previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Istruzione “La scuola per l’Italia di domani”.

A seguito degli avvisi pubblici del 3 febbraio 2026, per la dotazione di arredi didattici innovativi negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia, già oggetto di finanziamento nel “Piano per asili nido e scuole per l’infanzia del Pnrr”, sono state predisposte le graduatorie.

Il progetto del Comune

Si tratta di un prestigioso risultato raggiunto grazie alla partecipazione dell’ufficio comunale a un bando “a sportello” dedicato alla realizzazione di arredi didattici innovativi per i servizi educativi per l’infanzia. Il progetto presentato ha consentito al Comune di accedere alle risorse, che saranno impiegate per migliorare la qualità degli spazi educativi, rendendoli più moderni, funzionali e inclusivi.

L’intervento mira a creare ambienti più stimolanti e adeguati alle esigenze dei bambini, favorendo lo sviluppo delle attività didattiche attraverso soluzioni innovative e sostenibili.

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La soddisfazione dell’amministrazione

L’Amministrazione comunale esprime soddisfazione per il risultato ottenuto, che conferma l’impegno dell’ente nel cogliere le opportunità offerte dai programmi di finanziamento europei, con l’obiettivo di investire concretamente nel futuro delle nuove generazioni.