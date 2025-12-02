Reggio, scuole dell’infanzia paritarie senza servizio mensa e trasporto: la denuncia di Nuova Fism

"Il mancato rinnovo della convenzione da parte del Comune sta creando disagi a genitori e bambini" le parole del presidente Russo

“Nella qualità di Presidente Provinciale della Nuova Fism, mi vedo costretto a protestare a tutela degli interessi di tutte le scuole federate facendo presente quanto segue:

Ancor prima dell’inizio dell’anno scolastico in corso, è stato ripetutamente richiesto al Settore Istruzione del Comune di Reggio Calabria il rinnovo della convenzione per il servizio mensa e trasporto con le scuole dell’infanzia paritarie inerente l’anno scolastico 2025-2026.

Questa convenzione viene stipulata e rinnovata tra le parti da svariati anni. Mio malgrado e con grande amarezza devo constatare che, mentre le scuole dell’infanzia statali e comunali usufruiscono già del servizio mensa e trasporto, le scuole dell’infanzia paritarie, pur essendo trascorsi quasi tre mesi dall’inizio dell’anno scolastico, a tutt’oggi non possono usufruire del servizio mensa e trasporto in convenzione in quanto non si è ancora stipulato il rinnovo”.

È quanto scrive in una nota stampa il Presidente Nuova F.I.S.M. Provinciale R.C. Federazione

Italiana Scuole Materne, Giuseppe Russo.

Disagi per la comunità scolastica

“Il mancato rinnovo della convenzione sta creando non pochi disagi ai genitori dei bambini che frequentano le nostre scuole e dimostra in modo inconfutabile la poca attenzione e sensibilità che l’amministrazione comunale rivolge ai bambini frequentanti le scuole dell’infanzia paritarie.

A tutti gli effetti, pur essendo scuole riconosciute ed autorizzate dal Ministero dell’Istruzione e pertanto fanno parte del sistema nazionale d’istruzione, per il Comune di Reggio Calabria i bambini frequentanti le scuole dell’infanzia paritarie purtroppo sono figli di un Dio minore e pertanto possono attendere sine die il rinnovo della convenzione.

Siamo stanchi di essere presi in giro con scuse assurde, attribuendo in un primo momento che il ritardo della firma fosse dovuto al cambio del Dirigente del Settore e successivamente fosse dovuto al cambio dell’Assessore.

Non è nello stile della Federazione ricorrere ai comunicati stampa, da sempre predisposta alla collaborazione e al dialogo, ma purtroppo si è costretti a farlo in quanto al momento al Comune di Reggio Calabria al posto di risolvere le problematiche quotidiane che interessano i bambini delle scuole dell’infanzia paritarie e delle loro famiglie si bada unicamente a risolvere le beghe politiche interne“.