Fjord of Rhegium, Versace: “Reggio Calabria terra di straordinari valori umani e sociali”

“L’amore per la nostra terra è ciò che identifica da sempre questa prestigiosa manifestazione che ogni anno ha il merito di ricordare a tutti noi, quanto di buono è presente a Reggio Calabria, ad ogni livello ed in ogni contesto della società. Non un semplice riconoscimento, dunque, quanto semmai la presa di coscienza autentica e forte dei grandi valori umani, culturali e sociali che questa comunità da sempre è in grado di esprimere”.

E’ quanto ha affermato dal Sindaco f.f. della Città metropolitana di Reggio Calabria, Carmelo Versace, intervenendo nel corso della cerimonia di consegna dei premi “Uomo dell’Anno Calabria 2022″, “Donna dell’anno” e “Uomo dell’anno”, tenutasi questa mattina nel Salone dei Lampadari “Italo Falcomatà” di Palazzo San Giorgio. Le tre benemerenze sono state conferite al prof. Emilio Errigo, Generale Guardia di finanza, all’oncologa Paola Serranò e al giornalista Piero Gaeta.