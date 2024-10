Flash mob sul Corso Garibaldi: il Terzo Settore invita i reggini a scendere in piazza

Le Associazioni del Terzo Settore sono pronte ad esibirsi in un flash mob sul Corso Garibaldi. I reggini sono invitati a partecipare alla raccolta fondi per bambini diversamente abili

La Cooperativa Libero Nocera e tutte le Associazioni del Terzo Settore che hanno aderito, sono pronti ad esibirsi con l’evento dell’anno, il FLASH MOB del Terzo settore!

L’appuntamento è sul corso Garibaldi, culla e centro della vita reggina, di fronte al teatro con tutte le realtà, le strutture, i nostri ospiti ed utenti, i nostri operatori, e tutti coloro che vorranno partecipare, dal passante, all’amico, insomma davvero tutti. Un evento che dia una piccola scossa alla città, realizzato da chi spesso è dimenticato e messo in disparte, da persone, bambini e ragazzi che per un giorno avranno modo di sentirsi protagonisti ed uniti in un contesto di vera comunità cittadina, uniti da un unico comune messaggio: “IO SONO, perché NOI SIAMO!”.

QUANDO

Non potete mancare, segnate nelle vostre agende la data del 14 giugno 2019 alle ore ore 18.23.

La nostra Cooperativa, con i nostri utenti, sarà impegnata prima dell’effettiva partenza del flash mob, nella realizzazione di una piccola performance teatrale, sempre sul tema dell’unione e della comunità, proprio alla fine di questa breve performance partirà il flash mob globale, a dare ancora più forza al messaggio generale.

Per dare un senso ancora più forte all’evento, ricordiamo la raccolta fondi online, su Facebook, con cui speriamo di poter acquistare delle giostrine per bambini diversamente abili, da donare alla città.

MAGGIORI INFORMAZIONI

Se volete ricevere il video della coreografia contattateci al 346.3603118 o tramite mail flashmobterzosettore@gmail.com!