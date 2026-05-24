Reggio al centro dell’Europa: si conclude il Premio ‘Marco e Alberto Ippolito’ nel segno delle eccellenze

Un ponte ideale che unisce le giovani generazioni e la grande cultura continentale.

Si è conclusa a Reggio Calabria la 24esima edizione del Premio Internazionale “Marco & Alberto Ippolito”, l’appuntamento promosso dalla Fnism (Federazione Nazionale Insegnanti) che ogni anno trasforma la città dello Stretto nel cuore pulsante del dialogo internazionale, dell’inclusione e della cittadinanza attiva.

Nato per ricordare la memoria e la passione artistica di due giovani fratelli reggini prematuramente scomparsi, il Premio non è solo una competizione studentesca (che spazia dalla poesia alla fotografia, fino alla ricerca sociologica), ma un vero e proprio laboratorio transnazionale. Studenti provenienti da tutta Europa hanno avuto l’opportunità di confrontarsi a viso aperto con le più brillanti menti del panorama contemporaneo, toccando ambiti cruciali del sapere.

La cerimonia di consegna dei riconoscimenti ha visto sfilare sul palco personalità di assoluto prestigio scientifico, accademico e istituzionale, a dimostrazione del livello che la manifestatione ha saputo consolidare nel tempo. Ecco solo due di tante eccellenze premiate:

Scienza ed Eccellenza Emergente : Il dott. Giuseppe Campagna , Presidente del Tribunale di Reggio Calabria, ha consegnato il premio alla d.ssa Silvia Marchesan , Professore di Chimica organica al dipartimento di Chimica farmaceutica dell’Università di Trieste. La professoressa Marchesan rappresenta un orgoglio globale per il nostro Paese: è infatti una dei soli due italiani selezionati dalla prestigiosa rivista Nature tra gli 11 migliori scienziati emergenti al mondo che “stanno lasciando il segno nella scienza”.

: Il dott. , Presidente del Tribunale di Reggio Calabria, ha consegnato il premio alla d.ssa , Professore di Chimica organica al dipartimento di Chimica farmaceutica dell’Università di Trieste. La professoressa Marchesan rappresenta un orgoglio globale per il nostro Paese: è infatti una dei soli due italiani selezionati dalla prestigiosa rivista Nature tra gli 11 migliori scienziati emergenti al mondo che “stanno lasciando il segno nella scienza”. Economia Nazionale e Internazionale : Il dott. Macheda Innocenzio , Vice Presidente del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Reggio Calabria, ha premiato la d.ssa Floriana Cerniglia . Docente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, la professoressa Cerniglia è considerata una delle massime esperte di economia e finanza pubblica, un punto di riferimento nei dibattiti economici sia a livello nazionale che internazionale.

: Il dott. , Vice Presidente del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Reggio Calabria, ha premiato la d.ssa . Docente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, la professoressa Cerniglia è considerata una delle massime esperte di economia e finanza pubblica, un punto di riferimento nei dibattiti economici sia a livello nazionale che internazionale. Il valore del territorio: Il confronto si è poi allargato a discipline fondamentali per la nostra identità e storia, come l’archeologia, legando le radici profonde del Mediterraneo alla visione futura e aperta dei giovani europei.

Ideato e portato avanti con instancabile dedizione dalla Presidente prof.ssa Natina Cristiano Ippolito e dal coordinatore prof. Leonardo Pangallo, il Premio dimostra come la cultura sia lo strumento più potente per costruire reti di pace e di reciproca comprensione tra i popoli europei.

L’appuntamento si conferma un patrimonio immateriale per Reggio Calabria: una manifestazione capace di dimostrare ai ragazzi che l’Europa non è solo un concetto burocratico, ma uno spazio condiviso di idee, scienza e passioni comuni.