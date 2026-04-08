Comune di Reggio, la Giunta approva tre atti di programmazione

La Giunta comunale di Reggio Calabria ha approvato l’atto di programmazione per il riparto del Fondo nazionale politiche sociali (annualità 2025) e del Fondo regionale politiche sociali (annualità 2026).

L’esecutivo, inoltre, ha dato via libera alla programmazione degli interventi a valere sulla quota Povertà estrema del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale (annualità 2020-21-23-24-25), nonché ai Piani di attuazione locale quali modelli di programmazione degli interventi a valere sulla Quota servizi fondo povertà (annualità 2024-25).

In particolare, l’atto di programmazione riguarda interventi per 1.155.970,41 euro, assegnati al Comune di Reggio Calabria dal Fondo nazionale politiche sociali per l’annualità 2025, e per 1.121.718,49 euro a valere sul Fondo regionale.

Le risorse nazionali sono state destinate per l’11% a interventi per favorire la domiciliarità, per il 18% a centri diurni e semi-residenziali, per il 71% a strutture comunitarie e residenziali. Le risorse regionali sono state destinate per il 59% a centri diurni e semi-residenziali e per il 41% a strutture comunitarie e residenziali.

I Piani di attuazione locale a valere sulla Quota servizi fondo povertà riguardano la programmazione di interventi per 2.675.799,92 euro (2024) e 2.607.735,43 euro (2025) assegnati all’Ambito territoriale di Reggio Calabria. Tra gli obiettivi vi sono il rafforzamento degli interventi di inclusione, del servizio sociale professionale, del pronto intervento sociale e del segretariato sociale.

La Programmazione degli interventi a valere sulla Quota Povertà Estrema per le annualità 2020-21-23-24-25 riguarda invece un importo complessivo di 336.570,60 euro. Tra le azioni previste il rafforzamento dei servizi a bassa soglia, l’Housing first, i servizi di posta e residenza virtuale e altri interventi dedicati alla marginalità estrema.

«I servizi sociali del Comune di Reggio Calabria – ha commentato l’assessora al Welfare Lucia Nucera – svolgono una funzione importantissima attraverso una rete strutturata che garantisce a tutte le persone e alle famiglie un sistema di protezione.

Si lavora quotidianamente per rispondere ai bisogni sociali non solo con interventi di riduzione del disagio e della povertà, ma anche attraverso il coinvolgimento attivo dei destinatari del sistema dei servizi nei loro percorsi di inclusione sociale ed economica.

La competenza e la conoscenza del territorio dei nostri operatori – ha concluso Nucera – consente di adattare tempestivamente la programmazione sia all’evoluzione del sistema dei servizi sociali sia ai bisogni delle persone, individuando le priorità e gestendo l’articolazione delle risorse in virtù delle esigenze riscontrate sul campo».