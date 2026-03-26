Reggio, Cannizzaro ufficializza: ‘Mi candido a Sindaco’ – VIDEO

L’annuncio che si attendeva da settimane è finalmente arrivato: con un video apparso sui suoi canali social, registrato direttamente dalla Camera dei Deputati, l’onorevole ha sciolto le riserve sul suo futuro politico.

Sono stati mesi molto intensi dove c’è molto fermento, molta attesa, ma soprattutto c’è voglia di cambiamento . C’è voglia di vedere un futuro migliore per Reggio Calabria, con grande ottimismo, grande speranza; c’è voglia di riscatto, ma soprattutto c’è voglia di far risorgere Reggio Calabria, perché Reggio deve risorgere e Reggio risorgerà.”

“Con questo video di fatto si sancisce la mia lunga pausa dai lavori parlamentari. Stamattina ho comunicato ai colleghi dirigenti nazionali del mio partito, ai vertici di Montecitorio, che mancherò per i prossimi due mesi perché impegnato anima e corpo nella campagna elettorale più entusiasmante della mia esperienza politica: ossia le amministrative di Reggio Calabria .

“E io dinanzi a questi sentimenti non sono per nulla indifferente. Per questo mi auguro che i mesi di pausa dai lavori parlamentari possano diventare anni, perché ho deciso di candidarmi a Sindaco di Reggio Calabria.

Lo faccio con tutto l’amore che si può avere per la propria terra, per la propria città; lo faccio per chi è dovuto andare via, per chi deve e vuole tornare, per chi è rimasto. Lo faccio con tutto l’orgoglio di poter immaginare di indossare la fascia da primo cittadino della città più bella del mondo.

Non potevo dirlo prima, i tempi adesso sono maturi. Quindi il Parlamento può aspettare, Reggio no. Saluto Roma e ci vediamo in Calabria!”