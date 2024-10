Bergarè, la Gelateria Trebottoni presenta in anteprima il sorbetto Bergamia

In occasione dell’evento Bergarè, organizzato dalla Camera di Commercio di Reggio Calabria per celebrare il simbolo per eccellenza del territorio calabrese, la Gelateria Trebottoni ha svelato in anteprima assoluta la sua nuova creazione: Bergamia, un sorbetto al bergamotto e liquirizia che omaggia l’essenza e le tradizioni della Calabria.

L’evento Bergarè, punto di riferimento per la valorizzazione del bergamotto, ha fatto da cornice perfetta alla presentazione di questo esclusivo sorbetto, che fonde sapientemente due delle eccellenze calabresi più apprezzate: il bergamotto, il “Re degli agrumi”, e la liquirizia, rinomata per il suo gusto intenso e dolce. “Bergamia” rappresenta un’esplosione di sapori che incarna l’anima della Calabria, esaltando il carattere deciso e inconfondibile del bergamotto, impreziosito dalla profondità aromatica della liquirizia.

La Gelateria Trebottoni, nota per l’attenzione all’artigianalità e alla qualità degli ingredienti, ha voluto con “Bergamia” rendere un tributo alla propria terra d’origine. Il bergamotto, agrume simbolo di Reggio Calabria e rinomato per le sue note aromatiche fresche e intense, è l’assoluto protagonista di questa creazione. La liquirizia calabrese, anch’essa tra i prodotti d’eccellenza del territorio, arricchisce il sorbetto con un tocco dolce-amaro che rende “Bergamia” un prodotto autentico e inimitabile.

Ha dichiarato il maestro gelatiere della Trebottoni durante la presentazione ufficiale:

“Abbiamo voluto creare qualcosa che non fosse solo un piacere per il palato, ma un vero e proprio racconto di Calabria. Con ‘Bergamia’ celebriamo il bergamotto e la liquirizia, due tesori di questa terra, con un sorbetto fresco e raffinato, che porta nel cuore il sapore della nostra regione.”

Bergarè si è affermato come un appuntamento imperdibile per produttori, artigiani e appassionati del bergamotto e delle sue infinite declinazioni. L’evento, organizzato per valorizzare e promuovere questo straordinario agrume calabrese, ha visto la partecipazione di numerose imprese locali, ognuna impegnata nella creazione di prodotti innovativi e capaci di raccontare la Calabria attraverso il gusto.

In questo contesto, la presentazione di “Bergamia” ha riscosso grande successo, affermandosi come una delle novità più attese e apprezzate. Il sorbetto, oltre a celebrare il patrimonio gastronomico della regione, punta a far conoscere a un pubblico più ampio le straordinarie qualità del bergamotto, già molto richiesto in ambito cosmetico e alimentare in tutto il mondo.

Grazie alla sua dedizione all’innovazione e alla tradizione, la Gelateria Trebottoni continua a distinguersi nel panorama della gelateria artigianale. Con “Bergamia”, l’azienda conferma il suo impegno a creare prodotti che non siano solo gustosi, ma che portino con sé una storia, un legame con il territorio e le sue radici.

L’anteprima al Bergarè è solo l’inizio: “Bergamia” si prepara a conquistare il pubblico di tutta Italia, offrendo un’esperienza sensoriale unica, dove la freschezza del bergamotto e la dolcezza della liquirizia si fondono in un sorbetto che parla di Calabria, passione e tradizione.

Trebottoni, attraverso “Bergamia”, lancia un messaggio chiaro: la Calabria, con i suoi prodotti d’eccellenza, merita di essere celebrata in tutte le sue sfumature, e cosa c’è di meglio di un sorbetto per farlo?

Per rimanere aggiornati su tutte le loro novità, si può seguire la Gelateria Trebottoni sui propri canali social Instagram e Facebook.