Reggio Calabria, una giornata dedicata alle cure palliative

Sarà celebrata anche a Reggio Calabria il prossimo sabato 11 novembre la giornata nazionale di San Martino dedicata alle cure palliative. Il programma prevede un incontro con le famiglie che hanno ricevuto assistenza domiciliare di cure palliative dall’Unità operativa di cure palliative dell’Asp di Reggio Calabria diretta dalla dott.ssa, Paola Serranò.

Alle ore 15,30 nella saletta De Nava accanto, alla Biblioteca comunale, si alterneranno testimonianze dei familiari e degli operatori sanitari. Al termine dell’iniziativa, il Comitato promotore darà avvio ad una raccolta firme che si protrarrà nelle settimane successive per dare voce ai cittadini. Le firme raccolte verranno consegnate alle autorità regionali e nazionali.

“Chiediamo a tutte le istituzioni una profonda riorganizzazione strutturale e normativa dell’offerta sanitaria in Calabria e in particolare sul territorio dell’Asp di Reggio”, spiegano i promotori dell’iniziativa.

“I cittadini chiedono ambulatori attrezzati per l’anticipazione diagnostica delle malattie più frequenti, screening oncologici, programmi di monitoraggio clinico e strumentale delle malattie croniche non oncologiche, più assistenza domiciliare continuativa e multidisciplinare, di base e specialistica, per tutte le persone affette da malattie inguaribili, adulte e minori. Ma soprattutto chiedono una maggiore equità sanitaria. Con la petizione – conclude il comitato promotore – vogliamo affermare con forza che la vita umana ha un valore inestimabile e ogni azione a sua tutela e difesa è un atto di profondo rispetto della dignità della persona e segno di civiltà”.