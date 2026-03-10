A Reggio la giornata nazionale del paesaggio: evento al Parco San Filippo Feudo

Un premio, un ricordo e un cammino nel paesaggio: un’iniziativa condivisa con ACE e la Soprintendenza. Scopri come partecipare

Il 14 marzo si celebra in tutta Italia la Giornata Nazionale del Paesaggio, istituita nel 2016 dal Ministero della Cultura al fine di promuovere la cultura del paesaggio in tutte le sue forme e sensibilizzare i cittadini ai temi ad esso legati.

Nell’ambito del tema “Paesaggio in cammino”, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia collabora con l’Associazione ACE – Medicina Solidale ETS di Pellaro nel promuovere, per il quarto anno consecutivo, un evento culturale condiviso con la comunità.

La giornata vedrà, infatti, un articolato programma ospitato dal Parco di San Filippo Feudo, uno dei luoghi che compongono il più ampio Parco Diffuso della Conoscenza e del Benessere di Reggio Calabria (https://www.acemedicinasolidale.it/parco-diffuso). A partire dalle ore 9.00 sarà animato un dialogo multidisciplinare sulle interrelazioni tra Paesaggio e cammino, inteso sia come modalità di fruizione lenta, sia come forma di tutela per l’accompagnamento della trasformazione del paesaggio.

Durante i lavori sarà presentato il I Premio Fotografico ‘La luce della gentilezza’ per ricordare Santo Rogolino, volontario di ACE, che ha saputo intrecciare nella sua vita gentilezza, impegno per il bene comune, amore per la bellezza e per l’ambiente. A conclusione degli interventi si svolgerà una passeggiata collettiva nel paesaggio del Parco di San Filippo Feudo.

Accordi, collaborazioni e patrocinio morale

L’iniziativa, elaborata nell’ambito dell’Accordo Quadro per Attività di Collaborazione Scientifica e di Supporto alla Didattica stipulato tra ACE e DiARC (Dipartimento di Architettura dell’Università Federico II di Napoli) e del Protocollo d’Intesa tra ACE e AIAPP (Associazione Italiana Architettura del Paesaggio), in collaborazione con l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori e con l’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Città Metropolitana di Reggio Calabria, ha il patrocinio morale dell’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria.

Per info:

https://cultura.gov.it/evento/giornata-nazionale-del-paesaggio-2026

https://www.acemedicinasolidale.it/parco-diffuso

https://www.facebook.com/ace.medicinasolidale

https://www.facebook.com/people/Parco-Diffuso-della-Conoscenza-e-Del-Benessere/100084442305358/