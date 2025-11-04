Giornate delle Forze Armate a Reggio: le cerimonie in programma

Anche quest’anno, il Ministero della Difesa ha confermato l’inserimento di Reggio tra le 36 città italiane in cui sono previste iniziative particolari, a corredo delle celebrazioni ufficiali

Oggi, martedì 4 novembre, si terrà a Reggio Calabria la tradizionale cerimonia celebrativa del Giorno dell’Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate. Le manifestazioni ufficiali avranno inizio alle ore 11:30 presso il Monumento ai Caduti in Corso Giacomo Matteotti, già Corso Vittorio Emanuele III, con la deposizione della Corona di alloro da parte del Prefetto di Reggio Calabria, in rappresentanza del Governo, accompagnato dal Direttore Marittimo della Calabria e Basilicata tirrenica.

Le celebrazioni e la consegna delle onorificenze

A seguire, presso Piazza Italia, sarà data lettura dei messaggi del Capo dello Stato e del Ministro della Difesa, e saranno consegnate agli insigniti le Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana.

Nell’occasione è prevista anche la consegna di una Bandiera Italiana, simbolo di unità nazionale, agli alunni dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Ten. Col. Giovanni Familiari” di Melito Porto Salvo. Si terranno inoltre alcuni atti dimostrativi a cura delle Forze Armate e delle Forze di Polizia.

Il programma si concluderà alle ore 17:15 presso il Monumento ai Caduti, con la cerimonia dell’Ammainabandiera.

Reggio Calabria tra le 36 città italiane scelte dal Ministero della Difesa

Anche quest’anno, il Ministero della Difesa ha confermato l’inserimento di Reggio Calabria tra le 36 città italiane in cui sono previste iniziative particolari, a corredo delle celebrazioni ufficiali.

Nell’ambito dell’iniziativa “Caserme aperte”, sarà possibile visitare:

le Capitanerie di Porto di Reggio Calabria e di Gioia Tauro

di Reggio Calabria e di Gioia Tauro la Scuola Allievi Carabinieri

le Compagnie Carabinieri di Gioia Tauro e di Locri

di Gioia Tauro e di Locri il Museo Marinaro di Villa San Giovanni

Sono stati organizzati, inoltre, degli incontri presso alcuni istituti scolastici del capoluogo tra alunni e rappresentanti delle Forze Armate e delle Forze dell’Ordine.

