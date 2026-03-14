Reggio, paura in centro: giovane armato fermato dai carabinieri

Il padre di un giovane affetto da patologie psichiatriche ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine dopo che il figlio si era impossessato di una pistola regolarmente detenuta dal genitore

Momenti di tensione a Reggio Calabria nella serata del 12 marzo, quando il padre di un giovane affetto da patologie psichiatriche ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine dopo che il figlio si era impossessato di una pistola regolarmente detenuta dal genitore, allontanandosi dall’abitazione.

Subito dopo la segnalazione sono scattate le ricerche. Dopo alcune ore i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri sono riusciti a intercettare il giovane nelle vie del centro cittadino. I militari, nonostante il pericolo, sono intervenuti con prontezza riuscendo a bloccarlo e a disarmarlo senza conseguenze per le persone presenti.

Una volta messo in sicurezza, il giovane è stato accompagnato negli uffici competenti e successivamente deferito all’autorità giudiziaria per porto di armi od oggetti atti ad offendere.