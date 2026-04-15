23 nuovi capitreno in Calabria: la cerimonia di giuramento a Reggio – FOTO

Si consolida la squadra Intercity di Trenitalia (Gruppo FS) in Calabria con il giuramento di 23 capitreno degli impianti di Reggio Calabria e Paola. Le cerimonie si sono svolte presso il Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, sede del comune di Reggio Calabria, luogo simbolico che ha fatto da cornice a un momento centrale nella vita professionale dei capitreno.

Dall’inizio dell’anno, in questa regione, hanno giurato 17 ragazze e 6 ragazzi, di età compresa tra i 23 e i 34 anni, selezionati tra migliaia di candidati dopo un accurato scouting aziendale.

Il giuramento a Palazzo San Giorgio

Il giuramento è un momento centrale nel percorso formativo dei capitreno, che ha alternato attività in aula e a bordo treno, con particolare attenzione ai temi della sicurezza, dell’accoglienza e dell’informazione ai passeggeri. Durante la fase pratica i capitreno sono stati affiancati da colleghi più esperti, che li hanno accompagnati nell’apprendimento degli aspetti più operativi della professione.

I capitreno rappresentano una figura chiave necessaria per garantire alti standard di qualità del servizio ferroviario: accolgono, assistono e forniscono informazioni ai viaggiatori, verificano i titoli di viaggio e, se necessario, procedono alla regolarizzazione dei passeggeri.

Il ruolo del capotreno tra servizio e responsabilità

Nello svolgimento delle proprie mansioni, il capotreno assume il ruolo di Pubblico Ufficiale, garantendo sicurezza, equità e regolarità della circolazione e diventando un punto di riferimento per le persone, simbolo di un’azienda che quotidianamente si impegna per collegare luoghi lontani e storie diverse.

Nell’ottica di questo ruolo, la cerimonia di giuramento rappresenta un rito solenne che conserva nel tempo la sua intensità ed esalta valori fondamentali come la fedeltà e il rispetto delle leggi, arricchendo con orgoglio il ruolo del capotreno.

Il continuo inserimento in azienda di nuovi capitreno rientra nel più ampio piano di rafforzamento dell’organico di Trenitalia che negli ultimi anni ha avviato importanti campagne di assunzione in tutti i business.

Assunzioni Intercity e ricambio generazionale

Nello specifico, negli ultimi tre anni Intercity ha assunto 256 capitreno e 179 macchinisti. Un piano di ricambio generazionale che crea opportunità di lavoro per i giovani e conferma l’impegno di Trenitalia nel valorizzare e sostenere lo sviluppo del trasporto ferroviario sul territorio.